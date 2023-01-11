شكرا لقرائتكم خبر عن التطوير الوظيفى بجامعة حلوان ينظم 154 دورة تدريبية لتأهيل الطلاب لسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر
تم عقد الدورات التدريبية بعدد 154 دورة تدريبية بإجمالي 60763 بحضور 3313 طالب و 3450 وطالبة، وعقد التدريب وسط تفاعل وورش عمل وسط اهتمام كبير من عمداء الكليات والوكلاء حيث عقدت الدورات في مجالات تنمية الذات والبحث عن وظيفة وجارى استكمال الدورات التدريبية خلال الفصل الدراسي الثاني.
وتأتي الدورات التدريبية المقدمة من مركز التطوير الوظيفي CDC للطلاب من جامعة حلوان وفقا للاحتياجات المطلوبة في سوق العمل، وتشمل دورة مهارة البحث عن وظيفة ويتعلم خلالها الطالب كيفية كتابة السيرة الذاتية وكيفية الاستعداد للمقابلة الشخصية وكيفية البحث عن وظيفة بالطرق التقليدية والطرق الإلكترونية وكيف يعد الطالب نفسه لسوق العمل، كما يقدم المشروع للطلاب دورة مهارات إدارة الذات ويتعلم فيها الطالب كيف يكتشف نفسه ويحدد نقاط القوة والضعف في شخصيته، وكيف يحدد أهدافه ويقوم بصياغتها بشكل جيد قابل للتنفيذ حتى يحقق أهدافه وكيف يخطط لمهام حياته، وكيف ينظم ويدير وقته، وكيفية التعامل مع المحيطين به في بيئة العمل.
جدير بالذكر أن مركز التطوير الوظيفي CDC بجامعة حلوان يقدم دورات تدريبية اخري للطلاب منها مهارات الاتصال والتواصل الفعال، مهارات العمل الجماعي وفرق العمل، وبرنامج ابدأ مشروعك الخاص، كما يقدم المركز دورات تدريبية تخصصية في مهارات اللغة الإنجليزية المستخدمة لسوق العمل.
ويقدم الدورات التدريبية لمركز التطوير الوظيفي CDC مجموعة من المدربين المعتمدين والمعيدين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من كليات الجامعة المختلفة.