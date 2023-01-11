شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تقرر إعادة طباعة أسئلة امتحان مدرسة بالشروق بعد شكاوى الطلبة من سوء طباعتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة القاهرة بإعادة طباعة باقي المواد الدراسية لطلاب النقل بإدارة الشروق التعليمية والتأكيد علي وضوح الورقة الامتحانية بعد شكاوى الطلاب وأولياء الأمور من سوء طباعة امتحان مادتى العلوم باللغات وأيضا مادة اللغة العربية، مع مراعاة التصحيح في العلوم واللغة العربية.

وأكدت مديرية التربية والتعليم أنه تم التحرك بشكل سريع استجابة لشكاوى أولياء الأمور بمدرسة أنس بن مالك بالشروق بسبب سوء طباعة ورق امتحان مادتى الساينس للصف السادس الابتدائي واللغة العربية للصف الأول الإعدادي وتم التنبيه على إعادة طباعة باقى أسئلة امتحانات المواد المتبقية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات صفوف النقل تتم لليوم الثاني على التوالي دون مشكلات وتشمل الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثانى الإعدادى، على أن تنطلق امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية والصفين الأول والثانى الثانوى العام بداية من 14 يناير الجارى.

وأكدت الوزارة، أن امتحانات صفوف النقل تتم وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، حيث جاءت الأسئلة من بنوك الأسئلة ومختلفة من مدرسة لأخرى، مؤكدة أن الإجابة كانت فى نفس كراسة الأسئلة.

وأوضحت الوزارة، إن الأسئلة تشمل منهج الفصل الدراسي الأول، موضحة أنه يتم احتساب درجة الطالب فى المقرر الدراسى الواحد ومجموع الدرجات لكل المقررات متساوية و يحسب مجموع المادة من 100 درجة وتعطى للطالب فى صورة ألوان، كما يتم حساب درجات الطالب ، من خلال احتساب المتوسط الحسابى لـدرجات الفصلين الدراسيين للمادة وفق معادلة" مجموع درجات الفصل الدراسى الأول و مجموع درجات الفصل الدراسى الثانى، مؤكدة أن حضور الامتحانات فى الفصل الدراسي الأول مهمة وضرورة لتحديد حالة الطالب نجاح أم راسب ويحتاج إلى امتحان دور ثان بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن مديرى المديريات التعليمية تابعوا سير أعمال الامتحانات، حيث تفقد الدكتور جمال حسن وكيل مديرية التعليم بالوادى الجديد، للأطمئنان على حسن العمل كما تأكد من التلاميذ داخل اللجان على وضوح الورقة الامتحانية كما طالبهم بالتأنى فى قراءة الأسئلة ومراجعة الإجابات، كنا شدد وكيل التعليم بالمحافظة على ضرورة الانضباط داخل وخارج اللجان لتهيئة الأجواء الهادئة التى تساعد فى تركيز الطلاب وبما يضمن سير العمل بعيدا عن أى توتر.