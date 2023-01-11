بدء تطوير ورصف شارع الجمهورية بالبدرشين فى الجيزة بتكلفة 6.5 مليون جنيه

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القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظة الجيزة أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع الحيوية ما بين رئيسية وفرعية بمركز ومدينة البدرشين؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة المستمرة لمشروعات الرصف والتطوير والمشروعات الخدمية بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

وفي هذا الإطار، أعلنت المحافظة بدء أعمال رصف الطبقة الرابطة بشارع الجمهورية بمركز ومدينة البدرشين، بطول 1 كم وعرض 12م، بتكلفة بلغت 6.5 مليون جنيه، وذلك تحت إشراف ومتابعة محمود زين شنب رئيس المركز.

وشهد مركز البدرشين، أعمال رصف وتطوير شامل لـ5 شوارع هامة، وهي شوارع الجمهورية، وصيدناوى، والمستشفى، والإدارة الصحية، وعباس عناني، تشمل أعمال تركيب أعمدة إنارة للطرق وتطوير الجزر الوسطى ورفع كفاءة أرصفة المشاة وتركيب بلاط إنترلوك بالشوارع الجانبية وبالوعات صرف للأمطار؛ لتسهيل حركة سير المواطنين.

وتواصل المحافظة من خلال مديرية الطرق تطوير مدخل المنطقة الأثرية بسقارة، أحد أهم المحاور المرورية التى يجرى تطويرها ورفع كفاءتها بمركز ومدينة البدرشين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويشهد الطريق أعمال توسعة ورصف، بداية من منطقة مثلثة سقارة إلى مدخل المنطقة الأثرية، بطول 2.5كم، تستهدف توسعة الطريق ليصل عرضه إلى 16م بدلا من 8م، فضلا عن تدعيمه بأعمدة إنارة وأرصفة مشاة وكاميرات مراقبة، ليضاف إلى المحاور المرورية المطورة بالمركز، خاصة وأنه يعد محورا حيويا لسكان مركز البدرشين، وبوابة عبور الأفواج السياحية إلى المنطقة الآثرية بالمدينة.

وكان إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، قد تفقد المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها بمدينة العياط؛ للوقوف على نسب التنفيذ وتسريع وتيرة العمل، حيث تفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف، وتشمل تركيب بلاط الإنترلوك لـ52 شارعا بمتفرعات شارع محمد فؤاد أبوهميلة، وتنفيذ أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحى بالمدينة، موجها بسرعة نهو الأعمال طبقا للمواصفات القياسية.



بدء تطوير شارع الجمهورية بالبدرشين فى الجيزة



بدء تطوير ورصف شارع الجمهورية بالبدرشين فى الجيزة



بدء تطوير ورصف شارع الجمهورية بالبدرشين



تطوير شارع الجمهورية بالبدرشين فى الجيزة



تطوير ورصف شارع الجمهورية بالبدرشين فى الجيزة