شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود الدولة فى علاج وتأهيل مرضى الإدمان على مدار 2022.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق انفوجراف على الصفحة الرسمية للصندوق "فيس بوك"، عن مجهودات الخط الساخن للصندوق " 16023" على مدار عام 2022 حيث تم تقديم الخدمات العلاجية لعدد 169 ألفا و323 مريضا " جديد ومتابعة " ترددوا على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن رقم “16023” وعددها 28 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن وتم تقديم كافة الخدمات العلاجية تقدم لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة،كما أنه جارى الإعداد لافتتاح مركزين جدد فى محافظتى قنا والجيزة، بجانب أيضا أنه جارى إنشاء مراكز علاجية بمحافظات" دمياط والشرقية وسوهاج وأسوان والغربية "،ومن المقرر افتتاح هذه المراكز خلال عام 2023، وأنه بحلول عام 2025 سيتم تعميم الخدمات العلاجية فى كافة المحافظات على مستوى الجمهورية،وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعى،وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفى سرية تامة وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 94% بينما بلغت نسبة الإناث 6% بما يشير إلى تزايد الثقة لدى الإناث فى الخط الساخن لتلقى العلاج من الإدمان فى سرية تامة،ولذلك تم تخصيص عدد من الأسرة فى المراكز الشريكة مع الخط الساخن للصندوق لتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من الإناث.

وكان الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعىُ - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، قد أوضح أن العوامل الدافعة للتعاطى وفقا لنتائج الخط الساخن للصندوق " 16023" جاءت فى المقدمة، أصدقاء السوء وحب استطلاع ومشاكل اسرى والتفكك الأسرى ووهم علاج المشاكل الصحية وكذلك توهم زيادة القدرة الجنسية أيضا توهم البحث عن المتعة،كما جاءت العوامل الدافعة للعلاج،ضياع الصحة ومشاكل أسرية والخوف على الأبناء ووفاة أحد الأقارب وعدم القدرة المادية ومشاكل فى العمل وضغوط الأهل والتعرض لحادث بسبب المخدرات.



