شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: مصر بدأت فى إنتاج الأمونيا الخضراء بالتعاون مع القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم توقيع عدد 9 اتفاقيات إطارية لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستخدام الطاقات المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 47 ألف ميجاوات و24 ألف ميجاوات من قدرات التحليل الكهربائي بحجم استثمارات تصل إلى 85 مليار دولار، وفرص عمل مباشرة تصل إلى 45 الف فرصة وغير مباشرة 230 ألف فرصة.
وكان المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء أكد أن إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر سيتم من خلال الاستثمار الأجنبى، موضحا أن جميع الاستثمارات فى هذا المجال تأتى من الخارج.
وقال وزير الكهرباء إن الوزارة وضعت خطة من 2014 حتى يتم رفع الدعم تماما عن الكهرباء في مصر، إلا أن تغير سعر الصرف أثر على سعر تعريفة الكهرباء، ومن ثم فإنه لو تم الاستمرار على نفس سعر الكهرباء خلال العامين المقبلين سيكون هناك ارتفاع كبير فى الدعم الموجه لقطاع الكهرباء.
وأضاف أنه منذ عام 2019 وضعنا جدول حتى عام 2057 حول التزامتنا وبلغنا محافظ البنك المركزى بهذا الأمر، كما لفت إلى أن الحكومة تسير فى جميع الاتجاهات لتوفير احتياجات المصريين من الطاقة الكهربائية.