شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: مصر بدأت فى إنتاج الأمونيا الخضراء بالتعاون مع القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر بدأت في استخراج الأمونيا الخضراء بالتعاون مع القطاع الخاص ولكن بقدرات محدودة، مؤكدا أن جميع الاتفاقات التى تم توقيعها خلال عام 2022 ستخرج للنور خلال العام الجديد.

وأوضح شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم توقيع عدد 9 اتفاقيات إطارية لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستخدام الطاقات المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 47 ألف ميجاوات و24 ألف ميجاوات من قدرات التحليل الكهربائي بحجم استثمارات تصل إلى 85 مليار دولار، وفرص عمل مباشرة تصل إلى 45 الف فرصة وغير مباشرة 230 ألف فرصة.

وشدد الوزير على أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا لمشروعات استخراج الهيدروجين الأخضر من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة من الشمس والرياح فى تحليل المياه لتوليد غاز الهيدروجين الأخضر، مؤكدا أنه يعتبر من المصادر الأقل تكلفة فى إنتاج الكهرباء والصديقة للبيئة ويعتبر وقود المستقبل خلال الـ10 سنوات المقبلة، لذلك تضع وزارة الكهرباء تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر على رأس أولوياتها.