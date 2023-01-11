أخبار مصر

وزير الكهرباء: مصر بدأت فى إنتاج الأمونيا الخضراء بالتعاون مع القطاع الخاص

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: مصر بدأت فى إنتاج الأمونيا الخضراء بالتعاون مع القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر بدأت في استخراج الأمونيا الخضراء بالتعاون مع القطاع الخاص ولكن بقدرات محدودة، مؤكدا أن جميع الاتفاقات التى تم توقيعها خلال عام 2022 ستخرج للنور خلال العام الجديد.

 

وأوضح شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم توقيع عدد 9 اتفاقيات إطارية لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستخدام الطاقات المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 47 ألف ميجاوات و24 ألف ميجاوات من قدرات التحليل الكهربائي بحجم استثمارات تصل إلى 85 مليار دولار، وفرص عمل مباشرة تصل إلى 45 الف فرصة وغير مباشرة 230 ألف فرصة.

 

وشدد الوزير على أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا لمشروعات استخراج الهيدروجين الأخضر من خلال الاعتماد على  الطاقة المتجددة من الشمس والرياح فى تحليل المياه لتوليد غاز الهيدروجين الأخضر، مؤكدا أنه يعتبر من المصادر الأقل تكلفة فى إنتاج الكهرباء والصديقة للبيئة ويعتبر وقود المستقبل خلال الـ10 سنوات المقبلة، لذلك تضع وزارة الكهرباء تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر على رأس أولوياتها.

 

وكان المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء أكد أن إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر سيتم من خلال الاستثمار الأجنبى، موضحا أن جميع الاستثمارات فى هذا المجال تأتى من الخارج.

 

وقال وزير الكهرباء إن الوزارة وضعت خطة من 2014 حتى يتم رفع الدعم تماما عن الكهرباء في مصر، إلا أن تغير سعر الصرف أثر على سعر تعريفة الكهرباء، ومن ثم فإنه لو تم الاستمرار على نفس سعر الكهرباء خلال العامين المقبلين سيكون هناك ارتفاع كبير فى الدعم الموجه لقطاع الكهرباء.

 

وأضاف أنه منذ عام 2019 وضعنا جدول حتى عام 2057 حول التزامتنا وبلغنا محافظ البنك المركزى بهذا الأمر، كما لفت إلى أن الحكومة تسير فى جميع الاتجاهات لتوفير احتياجات المصريين من الطاقة الكهربائية.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا