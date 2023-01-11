شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن شروط وضوابط التقدم للإعارات الخارجية لموجهى المواد.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت الوزارة، أن يكون القائمون بعمل موجهوا المواد في المرحلة الابتدائية من حملة المؤهلات العليا يدرجون على المرحلة الإعدادية وفى حالة صدور قرار للعمل بالمرحلة الابتدائية يتم ادراجهم على نفس المرحلة، أما بالنسبة لحملة مؤهل ليسانس التأهيل الجامعي يدرجون على المرحلة التي يعملون بها.
وتابعت وزارة التربية والتعليم: تفصل كل مرحلة على حدة بالنسبة لقوائم موجهو المواد (مع مراعاة أن يدرج الموجه العام والموجه الأول مع الموجه الثانوي )، والاهتمام بمراجعة واستيفاء بيانات بطاقة التقدم الخاصة بالوظائف السابقة كما بالجدول المدرج ببطاقة الإعارة ذلك من واقع ملف الخدمة على أن تدون وظائف التوجيه الفني المعادلة والسابقة لوظائف الكادر بالجدول.