شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن شروط وضوابط التقدم للإعارات الخارجية لموجهى المواد.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط وشروط التقديم للإعارة الخارجية لموجهي المواد للعام الدراسي الحالي 2023/2024، مشيرا إلي أنه يسمح بالتقدم للإعارة على وظائف التوجيه الفني حتى سن 56 عاماً في أول أكتوبر من العام الذي يتقدم فيه للإعارة .

وأوضحت الوزارة، أن يكون القائمون بعمل موجهوا المواد في المرحلة الابتدائية من حملة المؤهلات العليا يدرجون على المرحلة الإعدادية وفى حالة صدور قرار للعمل بالمرحلة الابتدائية يتم ادراجهم على نفس المرحلة، أما بالنسبة لحملة مؤهل ليسانس التأهيل الجامعي يدرجون على المرحلة التي يعملون بها.

وأشارت وزارة التعليم: يكون القائمون بعمل موجهو التعليم الفني وموجهو المواد التي تدرس في مرحلة واحدة ( الفلسفة وعلم النفس) يدرجون وفق المرحلة التي يعملون بها فعلاً ، ويراعى فصل نوعية موجهو ( التعليم الصناعي النظري عن التعليم الصناعي العملي كل تخصص في قائمة، مستقلة).

وتابعت وزارة التربية والتعليم: تفصل كل مرحلة على حدة بالنسبة لقوائم موجهو المواد (مع مراعاة أن يدرج الموجه العام والموجه الأول مع الموجه الثانوي )، والاهتمام بمراجعة واستيفاء بيانات بطاقة التقدم الخاصة بالوظائف السابقة كما بالجدول المدرج ببطاقة الإعارة ذلك من واقع ملف الخدمة على أن تدون وظائف التوجيه الفني المعادلة والسابقة لوظائف الكادر بالجدول.