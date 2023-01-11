شكرا لقرائتكم خبر عن لا تشترط الخبرة.. محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت محافظة الجيزة، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، عن إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة توافر فرص عمل (مساعدين فنيين إنتاج) بإحدى شركات صناعة الكابلات.

وحددت محافظة الجيزة مزايا وشروط التقديم، مشيرة إلى أن على المتقدمين للوظائف أن يكون مؤهلهم متوسط أو فوق المتوسط، ولا يزيد سنهم عن 30 عاما، مشيرة إلى أن يفضل للتقديم خريجي المدارس الصناعية ودبلوم المعاهد الفنية (صناعي / تجاري) وخريجي الجامعة العمالية.

وأوضحت أن الوظائف تتيح العديد من المزايا أهمها عدم اشتراطها للخبرة، ومنحها تأمين صحي واجتماعي، ووسائل مواصلات من وإلى الشركة، فضلا عن منح العاملين زيادات سنوي، والعمل لمدة 8 ساعات.

وحددت محافظة الجيزة، مواعيد الحضور للمتقدم للوظائف، مؤكدة الحضور لمقر الجهاز 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا، مشيرة إلى أنه يجرى التواصل للمتقدمين للوظائف، عبر أرقام التليفونات التالية: "35720825 - 35711198".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة القوى العاملة تلقيها طلبات من 14 شركة قطاع خاص على مستوى 6 محافظات لشغل 1223 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه وتصل لـ5 آلاف جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك لشغلها خلال شهر يناير 2023 الجارى.

وأشارت الوزارة إلى أن الوظائف تتوفر في محافظات القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسكندرية، والغربية، وفي تخصصات "أخصائى تمويل، ومعلمين، وخدمة عملاء، ومسئول إئتمان، ومنسقة ميدانية، وملاحظ كهرباء، وملاحظ حراريات، ومشرفين إنتاج، وأفراد أمن، ومشرفى مواقع، ومشرفين استقبال، ومندوبين توزيع، وعمال مخازن وإنتاج، وعمال نظافة وتخصصات أخرى".

وجاءت أبرز الوظائف الخالية في الجيزة، إعلان إحدى الشركات الخاصة بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة 6 أكتوبر، حاجتها لـ 40 عامل إنتاج، و3 عمال مخازن، وسائق حاصل على رخصة ثانية، و2 عامل نظافة، على أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط، عمره لا يتجاوز 40 سنة، من سكان (6 أكتوبر – المرج – الجيزة)، ولا تشترط الخبرة، بمزايا تشمل تأمين صحي واجتماعي.

وأوضحت القوى العاملة أن على كل من يرغب فى شغل الوظائف المتاحة التوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمى للوزارة www.manpower.gov.eg.