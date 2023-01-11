شكرا لقرائتكم خبر عن ثوران بركان جبل كيرينسى فى جزيرة سومطرة غرب إندونيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم الأربعاء، ثوران جبل كيرينسى فى جزيرة سومطرة غرب البلاد، مطالبة السكان القريبة من المنطقة بإخلاء المكان خوفا على سلامتهم.

وذكرت وكالة أنباء (آنتارا) الإندونيسية أن بركان جبل كيرينسى، الواقع على حدود منطقتي كيرينسي وساوث سولوك ويبلغ ارتفاعه 3805 أمتار فوق مستوى سطح البحر، نفث عمودا رماديا على ارتفاع 900 متر.

وأضاف مركز مراقبة بركان كيرينسي أنه بالنظر إلى اتجاه عمود الرماد البركاني، فإنه يميل إلى التحرك نحو الشمال الشرقي والشرق بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل الهزات الزلزالية بشكل مستمر.

وناشد مركز المراقبة السكان في بيلومبيك وكيرينسي وجامبي ومنطقة جنوب سولوك في مقاطعة سومطرة الغربية، بتوخي الحذر من آثار الرماد البركاني، وارتداء الأقنعة حيث يمكن أن يؤثر الرماد البركاني سلبا على الصحة.

وأضاف "يجب تجنب أي مسار طيران حول جبل كيرينسي، لأن البركان لا يزال لديه القدرة على إطلاق عمود الرماد في أي وقت، والذي يمكن أن يؤدي ارتفاعه (وشدته) إلى تعطيل أنشطة الطيران".

جدير بالذكر أن البركان كان قد ثار خمس مرات طوال عام 2022، وفي الوقت نفسه، كان الثوران الذي حدث صباح اليوم الأربعاء هو الأول في عام 2023.