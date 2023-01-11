شكرا لقرائتكم خبر عن الشروط المطلوبة للتعيين بوظائف القطار الكهربائى الخفيف.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 شروط وظائف القطار الكهربائى الخفيف LRT، والتي أعلنت عنها الهيئة القومية للأنفاق في الإعلان رقم 1 لسنة 2023، حيث تشمل الوظائف عدد من الفنيين في مجالات صيانة المعدات والنظم و التحكم (الميكانيكية/ الوحدات المتحركة / الكهربائية / الإشارات / الاتصالات ).

الشروط لشغل الوظيفة:

1- خبرة في صيانة المعدات الميكانيكية والكهربائية.

2- مؤهل متوسط، فوق متوسط، عالي.

3- يقبل العمل بنظام الورديات الصباحية والمسائية.

4- أن لا يزيد عمر المتقدم للوظيفه عن 40 عامًا

5- أن يكون قد أتم الخدمة العسكرية أو أعفي منها.

6- القدرة علي تحمل المسؤولية وضغوط العمل والانضباط الذاتي القوى ، والالتزام باللوائح والقوانين،.

7- ليس لديه سجلات جنائية.

8- أن يتمتع المتقدم للوظيفة بصحة جيدة، ولا يعاني من ضعف الرؤية أو عمى الألوان.

9- الأولوية لمن يتقن اللغة الإنجليزية أو الصينية.

يتطلب العمل الخبرة مماثلة في جانب واحد من جوانب (الميكانيكية/ الوحدات المتحركة / الكهربائية/ الإشارات/ الإتصالات)، أو خبرة في أعمال صيانة وإدارة معدات السكك الحديدية.

وأعلنت الشركة المصرية لإدارة و تشغيل المترو عن حاجتها لشغل الوظائف الفنية الآتية، بنظام التعاقد للعمل بمشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)

على الراغبين في التقدم لتلك الوظائف المعلنة القيام بارسال الطلبات مستوفاة لجميع الاوراق والمستندات المطلوبة عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول على العنوان التالى(ص.ب466 رمسيس – كود 11794) مع مراعاة كتابة الأسم والوظيفة على الظرف اخر موعد للتقدم يوم 25/ 1/2023.