شكرا لقرائتكم خبر عن الشروط المطلوبة للتعيين بوظائف القطار الكهربائى الخفيف.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
الشروط لشغل الوظيفة:
1- خبرة في صيانة المعدات الميكانيكية والكهربائية.
2- مؤهل متوسط، فوق متوسط، عالي.
3- يقبل العمل بنظام الورديات الصباحية والمسائية.
4- أن لا يزيد عمر المتقدم للوظيفه عن 40 عامًا
5- أن يكون قد أتم الخدمة العسكرية أو أعفي منها.
6- القدرة علي تحمل المسؤولية وضغوط العمل والانضباط الذاتي القوى ، والالتزام باللوائح والقوانين،.
7- ليس لديه سجلات جنائية.
8- أن يتمتع المتقدم للوظيفة بصحة جيدة، ولا يعاني من ضعف الرؤية أو عمى الألوان.
9- الأولوية لمن يتقن اللغة الإنجليزية أو الصينية.
يتطلب العمل الخبرة مماثلة في جانب واحد من جوانب (الميكانيكية/ الوحدات المتحركة / الكهربائية/ الإشارات/ الإتصالات)، أو خبرة في أعمال صيانة وإدارة معدات السكك الحديدية.
على الراغبين في التقدم لتلك الوظائف المعلنة القيام بارسال الطلبات مستوفاة لجميع الاوراق والمستندات المطلوبة عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول على العنوان التالى(ص.ب466 رمسيس – كود 11794) مع مراعاة كتابة الأسم والوظيفة على الظرف اخر موعد للتقدم يوم 25/ 1/2023.