شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تتلقى طلبات شغل 22 وظيفة قيادية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التنمية المحلية اليوم الأربعاء ولليوم الثاني على التوالى تلقى طلبات شغل 22 وظيفة من الوظائف القيادية الشاغرة بديوان عام الوزارة ببعض قطاعاتها بالمستوى الوظيفى "الممتاز – العالى – المدير العام" وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدينة الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وقرار الجهاز المركز للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف وذلك طبقاً للإعلان رقم 1 لسنة 2023 .

آخر موعد لوظائف التنمية المحلية

ومن المقرر أن تستمر وزارة التنمية المحلية فى تلقى طلبات شغل 22 وظيفة قيادية حتى 8 فبراير المقبل، وتتلقى الوزارة طلبات شغل الوظائف إلكترونياً.

ما هي وظائف التنمية المحلية ؟

وتضمن الإعلان عن الوظائف في المستوى الوظيفى الممتاز وظيفة واحدة رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، وفى المستوى الوظيفى العالى 3 وظائف هي رئيس الإدارة المركزية لتقويم الأداء ورئيس الإدارة المركزية للمتابعة و التفتيش ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، بالإضافة إلى 18 وظيفة مدير عام وهي مدير عام الإدارة العامة لتقويم أداء الوحدات والقيادات المحلية ومدير عام الإدارة العامة للتحريات و الضبط ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري و مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الفني و الهندسي ومدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات ومدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني ومدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكترونى ومدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي ومدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب ومدير عام الإدارة العامة للإستحقاقات والمزايا ومدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني ومدير عام الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي ومدير عام الإدارة العامة للإتصال السياسي والشئون البرلمانية ومديرعام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والإتفاقيات و مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين.

وأوضح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فى تصريحات له أمس الثلاثاء، أن هذا الإعلان يأتي بعد اعتماد الهيكل التنظيمى الجديد للوزارة والذى تم تحديثه استكمالاً للجهود التي تبذلها الدولة نحو تطوير الجهاز الإدارى الحكومي لإكتسابه مزيد من المرونة والسرعة في تنفيذ الاختصاصات الوظيفية ومهام وتكليفات العمل وحرصاً من الوزارة على تمكين الكوادر البشرية المؤهلة والمتميزة والارتقاء لمنظومة العمل بما يتسق مع جهود الحكومة برفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة.