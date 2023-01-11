مستشفيات جامعة القاهرة استقبلت 1.5 مليون مريض بالطوارئ والاستقبال

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتور منال المصرى عميدة كلية طب قصر العينى ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، حول جهود مستشفيات جامعة القاهرة خلال الفترة الماضية والتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة تقدم خدماتها العلاجية فى جميع التخصصات من خلال 16 مستشفى ومعهد ومركز داخل قصر العينى وذلك بسعة 3 آلاف و692 سريرا، مشيرًا إلى أن الجامعة أنفقت نحو مليار و300 مليون جنيه على تطوير مستشفيات قصر العينى لخدمة المرضى بالمجان من الموارد الذاتية.

وأكد التقرير على أن مستشفيات جامعة القاهرة استقبلت نحو 1.5 مليون مريض على العيادات الخارجية والاستقبال فقط، موضحا أن 50% من المرضى تم استقبالهم بالمستشفى عن طريق الطوارئ، و27% عن طريق العيادات، و17% تحويلات من مستشفيات أخرى سواء الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة، و6% إعادة دخول مرة أخرى لاستكمال العلاج.

واشار التقرير إلى أن هناك 176 ألفا و438 مريضا تم حجزهم داخل مستشفيات جامعة القاهرة، إلى جانب 26 ألفا و434 مريضا بوحدات الحالات الحرجة، و2462 بوحدات الأطفال، و26 ألفا 199 بمركز الخدمات بمستشفى المنيل الجامعى، موضحًا أن المستشفيات والمراكز الأعلى من حيث حجز المرضى هى مستشفى الطوارئ 33 ألفا و267 حالة، ومستشفى النساء والتوليد 23 ألفا و703 حالات، ومركز الكلى 18 ألفا و616 مريضا، والمنيل الجامعى قبلى 18 ألفا و359 مريضا، والمنيل الجامعى بحرى 17 ألفا و850 مريضا، ومستشفى الأطفال أبوالريش اليابانى 16 ألفا و32 حالة، ومركز الملك فهد وجراحات الكلى 11 ألفا و484 مريضا، ومستشفى الأطفال أبوالريش المنيرة 10 آلاف و591 مريضا.

وأضاف التقرير أن مستشفيات قصر العينى أجرت للمرضى المترددين عليها 5 ملايين و281 ألفا و699 تحليلا من خلال معامل المستشفيات المختلفة، وجاء الأعلى معمل الباثولوجيا الكيميائية بإجراء 2 مليون و386 ألفا و195 تحليلا، يأتى بعده معملى مستشفى أبوالريش اليابانى والمنيرة بإجراء مليون و398 ألفا و883 تحليلا، ثم مستشفى الاستقبال والطوارىء بإجراء 406 آلاف و900 تحليل، ومستشفى أمراض الباطنة 331 ألفا و413 تحليلا، ومعمل الباثولوجيا الإكلينيكية 256 ألف و808 تحليل، إلى جانب إجراء 725 ألف أشعة مختلفة للمرضى من بينها 398 ألف و22 أشعة عادية، و208 آلاف و66 أشعة مقطعية، و92 ألفا و754 أشعة موجات صوتية، و14 ألفا و300 رنين مغناطيسى، و9 آلاف و296 الدوبلر، و2308 أشعات تداخلية.

وأوضح التقرير أنه تم إجراء نحو 80 ألف عملية جراحية من بينها 4 آلاف و292 قسطرة قلب، و23 ألفا و414 بمستشفى المنيل الجامعى، و20 ألفا و874 بمستشفى الطوارئ والاستقبال، و10 آلاف 652 بمستشفى النساء والتوليد و8 آلاف و454 عملية فى مستشفى أبو الريش اليابانى، و3 آلاف و690 عملية بمستشفى أبو الريش المنيرة.

من جانبه أكد الدكتور محمد الخشت، على حدوث طفرة على مستوى تطوير المستشفيات ساهمت فى تقديم خدمات علاجية بالمجان بمستوى ومواصفات طبية متميزة، حيث تم تطوير طوارئ قصر العينى لتصبح أكبر مستشفى للطوارئ فى الشرق الأوسط من التمويل الذاتى ورفع كفاءة مستشفى الباطنة، وإنشاء مستشفى أبو الريش للعيادات الخارجية بالتعاون مع الجايكا اليابانى، وتطوير مستشفى أبو الريش اليابانى ومستشفى أبو الريش المنيرة، إلى جانب استكمال مستشفى ثابت ثابت.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على أن التطوير شمل ميكنة حركة المرضى، ورفع كفاءة وتطوير البنية التحتية لمستشفى النساء والتوليد، وإنشاء وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات، كأول عيادة من هذا النوع فى الجامعات المصرية، وافتتاح مجمع عيادات العناية بالمرأة والعيادات التخصصية الجديدة، إلى جانب تطوير مستشفى المنيل الجامعى التخصصى، لتجديد وصيانة قسم 24 وإحلال وتجديد وحدة مناظير الأمعاء، ووحدة قسطرة القلب وتطويرها، فضلا عن العمل على إنشاء أكبر مجمع طبى لعلاج الأطفال على مساحة 70.000 متر مسطح، وتصل الطاقة الاستيعابية له نحو 300 سرير، بتكلفة مبدئية تقدر بنحو 3.4 مليار جنيه مصري.