شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط تصحيح امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل.. وإعلان النتائج والان مع تفاصيل الخبر
- ألا ينفرد مقدر واحد بتقدير مادة.
- أن يكتب محضر للتقدير عن طريق رئيس تقدير المادة ويوقع عليه بخط اليد.
- كل مصحح قرين السؤال المسند إليه تقديره.
- أن تكون عملية المراجعة فعلية وليست شكلية والمقدر والمراجع كلاهما في موقع المسئولية عن أي خطأ يرصد.
- التحقق من سلامة السؤال توزيع الدرجة طبقا لنموذج الإجابة والتأكد من تقدير جميع أجزاء إجابة الطالب عن السؤال.
- عدم انصراف أعضاء اللجان الفرعية بكامل أعضائها إلا بعد الانتهاء من العمل وتسليم كافة كراسات الإجابة كاملة وتسليمها إلى لجنة النظام والمراقبة.
- يتم توضيح الدرجة الكلية في اللغة الإنجليزية باللغة العربية.
-تفعيل التخصص في عملية التقدير ومدير المدرسة المسئول الأول عن ذلك.
- مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات.
- وضع خطة زمنية لعملية التقدير تنتهي قبل المواعيد المحددة لإظهار النتيجة.
- ضرورة التأكد من أن نسبة 10 % تم مراجعتها من قبل السادة الموجهين وذلك قبل إعلان النتائج.
- عدم استخراج أي نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي.
- إعلان النتائج كما هي حتى ولو كانت منخفضة مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحسين المستوى في الفصل الدراسي الثاني إتاحة النتيجة لأولياء الأمور وفق القرارات المنظمة.