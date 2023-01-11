شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط تصحيح امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل.. وإعلان النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت المديريات التعليمية، تعليمات ها بشأن تصحيح امتحانات صفوف النقل وإعلان النتائج للفصل الدراسي الأول، مشددة علي مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات، ووضع خطة زمنية لعملية التقدير تنتهي قبل المواعيد المحددة لإعلان النتيجة.

وحددت المديريات التعليمية، تعليمات تصحيح امتحانات صفوف النقل وإعلان النتائج للفصل الدراسي كالتالى:

- ألا ينفرد مقدر واحد بتقدير مادة.

- أن يكتب محضر للتقدير عن طريق رئيس تقدير المادة ويوقع عليه بخط اليد.

- كل مصحح قرين السؤال المسند إليه تقديره.

- أن تكون عملية المراجعة فعلية وليست شكلية والمقدر والمراجع كلاهما في موقع المسئولية عن أي خطأ يرصد.

- التحقق من سلامة السؤال توزيع الدرجة طبقا لنموذج الإجابة والتأكد من تقدير جميع أجزاء إجابة الطالب عن السؤال.

- عدم انصراف أعضاء اللجان الفرعية بكامل أعضائها إلا بعد الانتهاء من العمل وتسليم كافة كراسات الإجابة كاملة وتسليمها إلى لجنة النظام والمراقبة.

- يتم توضيح الدرجة الكلية في اللغة الإنجليزية باللغة العربية.

-تفعيل التخصص في عملية التقدير ومدير المدرسة المسئول الأول عن ذلك.

- مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات.

- وضع خطة زمنية لعملية التقدير تنتهي قبل المواعيد المحددة لإظهار النتيجة.

- ضرورة التأكد من أن نسبة 10 % تم مراجعتها من قبل السادة الموجهين وذلك قبل إعلان النتائج.

- عدم استخراج أي نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي.

- إعلان النتائج كما هي حتى ولو كانت منخفضة مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحسين المستوى في الفصل الدراسي الثاني إتاحة النتيجة لأولياء الأمور وفق القرارات المنظمة.