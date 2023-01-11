شكرا لقرائتكم خبر عن "الأنباء الكويتية" تبرز توجيه الرئيس السيسى بإحكام الرقابة على صادرات الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة بضرورة الالتزام بإحكام الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية لإنتاج محصول تصديرى ذى جودة متميزة، مع الاعتماد الحصرى على الكيانات التابعة لمنظومة التكويد من قبل الحجر الزراعى، والتصدى لأية مخالفة في هذا الإطار، إلى جانب تطبيق المعايير الخاصة بالدول المستوردة لكل المحصولات الزراعية.

وكتبت الصحيفة - تحت عنوان "السيسي يوجه بإحكام الرقابة على جودة الصادرات الزراعية" اليوم الأربعاء، أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى قال:"إن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين، حيث تناول متابعة تطوير منظومة الصادرات الزراعية المصرية".

وأشارت إلى أن الرئيس أُطلع على تطوير منظومة الصادرات الزراعية المصرية، خاصة حوكمة إجراءات التصدير ومنظومة التكويد الجديدة التي يتم تطبيقها على الصادرات الزراعية المصرية لضمان تتبع المنتجات المصدرة وإحكام الرقابة عليها من المزارع التصديرية وصولا إلى الدول المستوردة.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس السيسي وجه الحكومة بأن يكون سعر توريد محصول القمح مجزيا للمزارعين ويحقق لهم عائدا اقتصاديا ملائما.