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أمطار وشبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس على كافة الأنحاء حتى الإثنين

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 11 يناير 2023 حتى الإثنين المقبل 16 يناير 2023، حيث تشهد البلاد  طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وحنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء. 

 

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى: 

 

 

-الأربعاء 11 يناير: 

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد.

 

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة مساء بنسبة حدوث 40 % على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة

 

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة

 

- الخميس 12 يناير: 

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد.

 

أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 50: 60 % على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة

 

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة 

 

- الجمعة 13 يناير والسبت 14 يناير: 
 

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد.

 

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

 

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

 

- الأحد 15 يناير والإثنين 16 يناير: 

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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