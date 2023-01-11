شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وشبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس على كافة الأنحاء حتى الإثنين والان مع تفاصيل الخبر
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد.
أمطار خفيفة قد تكون متوسطة مساء بنسبة حدوث 40 % على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة
- الخميس 12 يناير:
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد.
أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 50: 60 % على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة
- الجمعة 13 يناير والسبت 14 يناير:
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد.
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
- الأحد 15 يناير والإثنين 16 يناير:
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة