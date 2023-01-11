شكرا لقرائتكم خبر عن 85% من القراء يطالبون بتكثيف نشر معدات شفط مياه الأمطار من الشوارع لتيسير الحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف نشر معدات شفط مياه الأمطار من الشوارع والطرقات، لتيسير حركة السيارات، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف نشر معدات شفط مياه الأمطار من الشوارع والطرقات، لتيسير حركة السيارات.

وأيد 85% من القراء مطالب تكثيف نشر معدات شفط مياه الأمطار من الشوارع والطرقات، لتيسير حركة السيارات، بينما عارض 15% من القراء مطالب تكثيف نشر معدات شفط مياه الأمطار من الشوارع والطرقات، لتيسير حركة السيارات.



