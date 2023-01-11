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خطوات تجديد رخصة السيارة إلكترونيا من بوابة المرور

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القاهرة - سامية سيد - أتاحت بوابة المرور الإلكترونية تجديد تراخيص السيارت إلكترونيا لتخفيف الزحام عن وحدات التراخيص، وللوقاية من الإصابة بفيروس ، وهناك شروط لتجديد الرخص ومنها:

 

- الدخول على بوابة المرور.

 

- لتجديد الرخصة يجب على المستخدم الموافقة على الشروط والأحكام.

 

- يختار المستخدم رخصة المركبة المطلوب تجديدها.

 

- يجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي.

 

- يجب على المستخدم أن يقوم بدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة.

 

- لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني.

 

- عند التقديم على تجديد للرخصة للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين أم أنه يريد استلامها من وحدة المرور، وذلك في حالة أن المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.

 

- إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد إصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل، ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود.

 

- المستندات المطلوبة الرخصة السابقة.

 

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.

 

- شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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