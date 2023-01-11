كلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة تعلن قبول دفعة جديدة بجميع البرامج

وأوضحت الكلية أن الأوراق المطلوبة للتقديم للطلاب المصريين والوافدين :

1- أصل شهادة المؤهل الدراسى

2- أصل شهادة المعادلة

3- أصل شهادة المليلاد

4- أصل الموقف من التجنيد للذكور

5- صورة الرقم القومى أو جواز السفر

6- خطاب العمل موجه للكلية

7- 6 صور شخصية

8- ملف بلاستيك لحفظ الأوراق

9- سداد مبلغ 500 جنيه رسوم تقديم ورسوم المادة العلمية طبقا لكل قسم.

وعلى جانب آخر، كان فاز الدكتور عطية الطنطاوى، عميد كلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، بعضوية مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية والتى تعد ثانى أقدم جمعية جغرافية على مستوى العالم.

وتوجه الدكتور عطية الطنطاوى، بالشكر والتقدير إلى الأساتذة أعضاء الجمعية على دعمهم له فى الانتخابات، مؤكدة أن العملية الانتخابية تمت فى جو من المودة والاحترام المتبادل بين جميع الأطراف والمرشحين.

كما توجه الدكتور عطية الطنطاوى بالشكر إلى مجلس الإدارة الجديد للجمعية والمجلس السابق، مؤكدا أنه المجلس السابق حقق الكثير للجمعية تحت قيادة العالم الدكتور سيد الحسينى منذ أن تولى رئاستها.