شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة تعلن قبول دفعة جديدة بجميع البرامج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وأوضحت كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، أنه من المقرر أن يبدأ التقديم من يوم 15 يناير الجارى وحتى يوم 9 فبراير المقبل على أن تعقد امتحانات القبول لبرنامج الدبلوم التخصصي يوم 14 فبراير 2023 الساعة الثالثة عصرا.
وأوضحت الكلية أن الأوراق المطلوبة للتقديم للطلاب المصريين والوافدين :
1- أصل شهادة المؤهل الدراسى
2- أصل شهادة المعادلة
3- أصل شهادة المليلاد
4- أصل الموقف من التجنيد للذكور
5- صورة الرقم القومى أو جواز السفر
6- خطاب العمل موجه للكلية
7- 6 صور شخصية
8- ملف بلاستيك لحفظ الأوراق
9- سداد مبلغ 500 جنيه رسوم تقديم ورسوم المادة العلمية طبقا لكل قسم.
وتوجه الدكتور عطية الطنطاوى، بالشكر والتقدير إلى الأساتذة أعضاء الجمعية على دعمهم له فى الانتخابات، مؤكدة أن العملية الانتخابية تمت فى جو من المودة والاحترام المتبادل بين جميع الأطراف والمرشحين.
كما توجه الدكتور عطية الطنطاوى بالشكر إلى مجلس الإدارة الجديد للجمعية والمجلس السابق، مؤكدا أنه المجلس السابق حقق الكثير للجمعية تحت قيادة العالم الدكتور سيد الحسينى منذ أن تولى رئاستها.