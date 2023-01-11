شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تبحث سبل جذب استثمارات جديدة من المصريين العاملين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا مع أحمد صبحي رئيس قطاع الاستثمار ببنك مصر وممثلون اخرون من القطاع لمناقشة اليات جديدة لجذب التدفقات النقدية من المصريين العاملين بالخارج وسبل استثمارها بالشكل الأمثل لتعظيم العائد على الاستثمار.

في بداية الاجتماع، أشارت وزيرة الهجرة إلى أن هذا الاجتماع يستهدف مناقشة محور الاستثمار الذي كان من بين التوصيات التي خرج بها المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج، والذي تبلور حول أن يتم إنشاء شركة استثمارية للمصريين بالخارج لاستثمار أموالهم وإيجاد مزايا تشجعهم على تحويل مدخراتهم إلى مصر، لافتة إلى اهتمام دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بهذه التوصية، وتكليف سيادته بتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المختصة بهدف صياغة مجالات عمل الشركة وشكلها القانوني، وفقا للقوانين المنظمة لذلك.

وأضافت السفيرة سها جندي أنه في إطار تكليفات القيادة السياسية بتلبية احتياجات المواطنين المصريين بالخارج، تعكف الوزارة على تنفيذ خطة تستهدف توفير الفرص للمصريين بالخارج والتي تمكنهم من الاستثمار في وطنهم من خلال المجالات التي يرغبونها، مؤكدة أنه يتم العمل على تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية، خصوصًا عقب ما لمسه المصريون بالخارج من حجم التنمية والتطوير الذي يجري على أرض مصر في كافة المجالات والذي ساهم في تغيير رؤيتهم وعزز الرغبة لديهم في الاستثمار داخل وطنهم.

وأكدت وزيرة الهجرة، أنّ البنوك الوطنية تتمتع بمصداقية كبيرة لدى جموع المصريين بالخارج ولذلك هم حريصين كل الحرص على التعامل مع تلك البنوك، لافتة إلى أنه وبدور وزارة الهجرة فإنها تقوم بالترويج لهذه المنتجات والأوعية الادخارية والاستثمارية خلال لقاءاتها المباشرة مع المصريون بالخارج أو عبر الفيديوكونفرانس، حيث رافق سيادتها خلال زيارتيها الخارجية إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية ممثلين عن البنوك الوطنية.

وأشار أحمد صبحي بترحيب بنك مصر بالتعاون الكامل وتوفير كافة سبل الدعم والمساندة لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وجميع الجهات المعنية لإنشاء الشركة بالهيكل التنظيمي الأمثل وتحديد استراتيجية واضحة للاستثمار تضمن توفير أداة استثمارية مميزة للمصريين العاملين بالخارج.

وأوضح أحمد صبحي حرص بنك مصر على توفير اليات استثمارية متعددة للمصريين العاملين بالخارج وذلك إيمانا بالدور الفعال الذي يقومون به لتوفير العملة الأجنبية. كما يؤكد بنك مصر على حرصة الكامل وترحيبه بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتوفير أدوات استثمارية تساهم في تحقيق استراتيجية التواصل الإيجابي مع المصريين العاملين بالخارج وتفعيل دورهم الوطني في الاستثمارات المحلية. وتابع بأن بنك مصر يقوم بإدارة العديد من الصناديق في أسواق رأس المال ذات الدخل المتغير، بالإضافة الى شهادات استثمارية بالدولار ذات عائد مرتفع.