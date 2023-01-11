شكرا لقرائتكم خبر عن مركز بحوث الرأى العام بجامعة القاهرة يعلن نتائج استطلاع "وسائل الإعلام وCOP 27" الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة حنان جنيد، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، أن مركز بحوث الرأي العام، برعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، ودعم من الدكتور محمد عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع، سيعلن نتائج استطلاع الرأي العام عن دور وسائل الإعلام المصرية في إمداد الجمهور المصري بالمعلومات والأخبار حول مؤتمر قمة المناخ في مصرCOP 27 EGYPT، وذلك يوم الإثنين المقبل الموافق 16 يناير 2023.

في السياق ذاته، أشارت الدكتورة سحر مصطفى، مديرة المركز، إلى توجيه الدعوة لجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لحضور إعلان النتائج.