شكرا لقرائتكم خبر عن الأب رفيق جريش: الكنيسة تستخدم السوشيال ميديا فى خطابها مع الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأب رفيق جريش، رئيس مجلس إدارة جريدة حامل الرسالة التى تصدر عن الكنيسة الكاثوليكية وعضو مجلس كنائس مصر، أن تعامل الكنيسة والآباء الكهنة مع السوشيال ميديا والتواصل مع الشباب، أمر مهم جدا وفى غاية الاهتمام، قائلا أن الكنيسة استغلت السوشيال ميديا بشكل كبير وكل المواقع المخصصة للشباب والمواقع المترجمة، وأوضح أن لديها العديد من المؤسسات الإعلامية مثل جريدة حامل الرسالة والمكتب الإعلامى للكنيسة واللجنة العليا للشباب والتى تتولى عمل الفيديوهات على السوشيال ميديا.

وتابع خلال كلمته بندوة مجلس كنائس مصر والتى نظمها الخليج 365 أن السوشيال ميديا تنقل عظات الآباء الكهنة فى كنائسهم للجمهور، وتستهدف فئة الشباب، فالشباب معرض للتيارات المختلفة ونعمل على تحصين شبابنا ضد كل الأفكار الغريبة على مجتمعنا، وتحاول الكنيسة التواصل مع الشباب بطريقة شخصية وهناك بعض العلمانين لديهم شهادات المشورة بالتواصل مع الشباب من خلال الإيميلات أو مواقع التواصل الاجتماعى ويتحدثون معهم أونلاين، فالمشورة أصبح لها دور كبير ويعتبرون أطباء جيدين فى فن التواصل.

وقدم الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للاقباط الكاثوليك، التهنئة بعيد الميلاد إلى المطارنة والأساقفة وإلى القمامصة والقساوسة والرهبان والراهبات والشمامسة، وإلى جميع أبناء الكنيسة الكاثوليكية فى مصر وبلاد المهجر، وذلك يوم 25 ديسمبر الماضى.

وذكر خلال عظته بقداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر للأقباط الكاثوليك "النعمة والسلام فى يسوع المسيح، مولود بيت لحم معكم أشكر الله الذى مكننا أن نجتمع هذه الليلة لنصلى معا ونحتفل بعيد الميلاد، متابعا فى الليلة التى ولد فيها السيد المسيح فى بيت لحم، كانت هناك مجموعة صغيرة من الرعاة الفقراء يرعون قطعيهم وكان الهدوء يخيم على المكان ولم تكن الليلة مختلفة عن آلاف الليالى الأخرى ولكن ما كان على وشك أن يحدث سوف يغيّر ليس فقط حياة هؤلاء لكن سيغّير حياة المليارات من البشر على مرّ العصور، فالعالم أبداَ لن يعودإلى سابق عهده.