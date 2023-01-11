شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: زيادة القدرات بشبكات الصعيد من 3400 ميجا وات لـ12 ألف ميجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن محافظات الصعيد التابعة لشركتى مصر العليا ومصر الوسطى لتوزيع الكهرباء شهدت أعمال تطوير غير مسبوقة بالشبكة الكهربائية للقضاء على شكاوى أهالى الصعيد سواء الفنية أو الإدارية، كاشفا أنه تم إنشاء محطات توليد جديدة تساهم فى القضاء على اﻻنقطاعات التى كان يعانى منها أهالى الصعيد نتيجة انخفاض الجهد نظرا لبعد محطات التوليد عن المشتركين.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم زيادة إجمالى القدرات التى كانت متاحة لمحافظات الصعيد من 3400 ميجا وات فقط حتى 2014 إلى 12 ألف ميجا وات خلال 8 سنوات ، ومحطة حرارية واحدة بمحافظة أسيوط بقدرة 600 ميجا وات فقط

و أشار حمزة إلى أن شركتى مصر العليا ومصر الوسطى لتوزيع الكهرباء تمكنوا من إضافة قدرات جديدة بمحافظات الصعيد بلغت إجمالى قدرتها 8 آلاف 823 ميجا وات ليصبح إجمالى القدرات المتاحة بصعيد مصر أكثر من 12 ألف ميجا وات، مشيرا إلى أن التكلفة اﻻستثمارية لهذه المشروعات تجاوزت الـ 102 مليار جنيه.

و يرى حمزة أن الوزارة تولى اهتمام غير مسبوق بمحافظات الصعيد، كاشفا أنه تم وضع خطة محكمة فى عام2014 لتطوير الشبكة الكهربائية بالصعيد لتحسين الخدمة وإنشاء محطات توليد جديدة تساهم فى القضاء على اﻻنقطاعات التى كان يعانى منها أهالى الصعيد نتيجة انخفاض الجهد نظرا لبعد محطات التوليد عن المشتركين.