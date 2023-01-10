رئيس جامعة عين شمس يصدر قرارا بتعيين مدير جديد لمعهد كونفوشيوس

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قراراً بتكليف الدكتور ناصر عبد العال عبد الفتاح وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب بأعمال مدير معهد كونفوشيوس بالجامعة اعتباراً من 10 / 1 / 2023 ولمدة عامين وذلك بجانب عمله.

كما أصدر رئيس جامعة عين شمس قرارا بتجديد تعيين د. هيام رفعت سيد طنطاوي وكيلاً لكلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اعتبارا من 2023/1/13 ولمدة ثلاث سنوات، وتجديد تعيين الدكتور أشرف محمد عطية عبده عبده دياب وكيلاً لكلية الألسن لشئون الدراسات العليا والبحوث اعتبارا من 2022 /10 /15 ولمدة ثلاث سنوات.

وكذلك أصدر رئيس جامعة عين شمس قراراً بقيام الدكتور تامر أحمد مصطفى محمد عبد القادر بأعمال وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اعتباراً من 19 / 12 / 2023 ولمدة عام.

وعلى جانب آخر، بدأت جامعة عين شمس وكلياتها رفع حالة الطوارئ، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول، والتى تنطلق بداية من الأسبوع المقبل ببعض الكليات وكليات أخرى تبدأ الامتحانات مع نهاية الشهر الجارى .

وبدأت كل كلية من كليات جامعة عين شمس، وضع روشته من التعليمات على صفحاتها ، خاصة فيما يتعلق بمواجهة الغش، والإجراءات الاحترازية خاصة وأن الامتحانات تتزامن مع بداية فصل الشتاء.