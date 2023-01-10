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شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال شديد على منافذ بيع المنتجات والسلع المخفضة بحى الأسمرات.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت نائب محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية تنفذ كافة التوجيهات بمتابعة المنافذ وضخ المزيد من السلع الأساسية وبكميات كافية أولا بأول لتلبية احتياجات المواطنين مع عرض قائمة الأسعار بأماكن واضحة، وتحديد الكميات الكافية لكل مواطن لعدم احتكار البعض للسلع المخفضة، مشيرة إلى الاستمرار في إقامة العديد من المنافذ بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية.
وعبر عدد من المواطنين عن مدى رضاهم عن مستوى الأسعار المعروضة بالمنافذ والتى تقل عن مثيلاتها فى السوق بنسبة تصل إلى 30%، وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على كافة الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية بشن حملات مكثفة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين مع المرور اليومى لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع.
منافذ بيع المنتجات والسلع المخفضة بحي الاسمرات
إقبال شديد على منافذ بيع المنتجات والسلع المخفضة بحي الأسمرات
إقبال المواطنين على منافذ بيع المنتجات والسلع المخفضة