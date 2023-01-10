شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال شديد على منافذ بيع المنتجات والسلع المخفضة بحى الأسمرات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن منافذ السلع الثابتة التي تم توفيرها حتى الآن تشهد إقبالا كبيرا من جانب المواطنين على شراء السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وبجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، ومنها زيوت الطعام والسكر والأرز وغيرها من المنتجات والسلع الأساسية تسهيلا على المواطنين، ومنها منفذ البيع الذي تفقده اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بحي الأسمرات بنطاق حي المقطم والذي لاقى رواجا واسعا وإقبالا كبيرا من قبل المواطنين في إطار خطة الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار ومنع الاحتكار.

وأضافت نائب محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية تنفذ كافة التوجيهات بمتابعة المنافذ وضخ المزيد من السلع الأساسية وبكميات كافية أولا بأول لتلبية احتياجات المواطنين مع عرض قائمة الأسعار بأماكن واضحة، وتحديد الكميات الكافية لكل مواطن لعدم احتكار البعض للسلع المخفضة، مشيرة إلى الاستمرار في إقامة العديد من المنافذ بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية.

وعبر عدد من المواطنين عن مدى رضاهم عن مستوى الأسعار المعروضة بالمنافذ والتى تقل عن مثيلاتها فى السوق بنسبة تصل إلى 30%، وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على كافة الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية بشن حملات مكثفة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين مع المرور اليومى لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع.

وتابعت "عبد المنعم" جهود حى طرة برئاسة المهندسة جيهان جادو رئيس الحي بالحملة التي شنتها بالتنسيق مع المتابعة الميدانية وإدارة الأزمات والكوارث ومشرفى المربعات لمتابعة المنافذ التموينية والأسواق والتأكد من الالتزام بالأسعار حيث تم المرور على سوق نارمر ومنفذ جمعيتي طره البلد ومنفذ حياة كريمة بطريق الأوتوستراد بمنطقة امتداد الامل ومنفذ توزيع سلع تموينية بعمارات الاخاء لضبط الأسواق ومواجهة أى عمليات احتكارية أو حجب السلع الأساسية المهمة والضرورية للمواطنين خاصة سلع السكر والأرز والزيت وغيرها من السلع الأخرى أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها.