شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: تشجيع طلاب الجامعات على المشاركة فى المسابقات المحلية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، اهتمام الوزارة بمتابعة تطبيق الجامعات الأهلية الدولية أحدث النُظم العالمية، وتقديم برامج دراسية بينية مُتميزة، والاستفادة من الإمكانيات والتجهيزات المتميزة للورش والمعامل المزودة بأحدث الوسائط التكنولوجية لتأهيل الطلاب لتلبية متطلبات سوق العمل المعاصر والمُستقبلي، وكذلك التأكيد على تنظيم المسابقات والمنافسات الرياضية والثقافية والفنية المختلفة وتشجيع الطلاب على المُشاركة فى الأنشطة والفعاليات التى تنفذها الجامعات لصقل مهاراتهم وخبراتهم، وتأهيلهم للمنافسة فى سوق العمل.

وفى هذا الإطار، أشار الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة إلى أن الجامعة نفذت العديد من الأنشطة والفعاليات خلال الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى الحالى 2022/2023، لافتًا إلى أن الجامعة وقعت بروتوكولات تعاون هامة ومنها؛ بروتوكول تعاون مع مستشفى بهية بهدف تدريب طلاب الجامعة بالمستشفى، وعقد دورات تدريبية وورش عمل فى مجال الصيدلة الإكلينيكية ودور الصيدلى الإكلينيكى فى الفريق الطبي، وتنفيذ المشروعات البحثية المشتركة بين الجانبين.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا بهدف دعم أواصر التعاون البنّاء وتبادل الخبرات العلمية والتعليمية خاصة فى الموضوعات الإستراتيجية والأمن القومى وصناعة القرار وأساليب التفكير والدراسات المُستقبلية وذلك من خلال تنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات، وعقد دورات تدريبية بالأكاديمية للقيادات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، كما استقبلت الجامعة وفدًا من جامعة "نوتينجهام ترنت" البريطانية لبحث آليات إنشاء برامج علمية جديدة، وتعزيز التعاون العلمى والأكاديمى والبحثى بين الجامعتين.

وفى إطار سعى الجامعة لتقديم منح للطلاب المُتميزين والنوابغ، فقد أعلنت جامعة المنصورة الجديدة بالمشاركة مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن 7 منح دراسية جامعية لمدة أربع أو خمس سنوات ممولة بالكامل لرسوم الدراسة فى مجالات العلوم الأساسية والتكنولوجيا للعام الدراسى الجامعى 2022/2023.

وأفاد رئيس الجامعة أنه تم تنظيم عدة فعاليات وأنشطة ومنها؛ ندوة علمية لفريق بحثى من جامعة فريدريك شيللر بألمانيا، وتناولت موضوع تحليل البيانات وتكاملها وأهميتها، وندوة حول الشمول المالى والتحول الرقمي، وندوة حول الآثار السياسية والاقتصادية والبيئية للتغيرات المناخية بالتزامن مع "COP27".

ونظمت الجامعة المعرض التعليمى والذى أقيم خلال اختبارات القبول للمرحلة الثالثة بالجامعات الأهلية، وورشة عمل حول "الإبداع المعمارى والرسم الهندسي.

وشاركت الجامعة فى اليوم العالمى للصحة النفسية بكلية الطب؛ لرفع مستوى الوعى حول الأمراض النفسية المختلفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة تجاه الصحة النفسية.

كما عقدت الجامعة ندوة تعريفية حول المنح المُقدمة من هيئة "فولبرايت الأمريكية" والممولة بالكامل وتوضيح كيفية التقدم للالتحاق بها، وكذلك المُشاركة فى مُلتقى الطلاب المُتميزين والذى استضافته جامعة قناة السويس بالإسماعيلية بالتعاون مع معهد إعداد القادة، وأقيم تحت شعار "القائد المتميز"، ونظمت الجامعة ندوة علمية حول "المواد النانوية الخضراء" باعتبارها مواد واعدة لإعادة تدوير ومعالجة مياه المجارى الصناعية، كما تم تنظيم يوم علمى حول طرق تحليل الأدوية فى المستحضرات الصيدلية والسوائل الحيوية، وتم تنظيم المنتدى الأول لعلم الأحياء الدقيقة والمناعة، وتنظيم يوم علمى للتوعية بشأن الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات، وتنظيم ورشة عمل بعنوان صياغة العقود باللغتين العربية والإنجليزية، وتنظيم يوم علمى بعلوم المنصورة الجديدة بعنوان "Physics day"، وعرض الطلاب مشروعاتهم والتصاميم العلمية التى نفذوها خلال الفصل الدراسى الأول.

وبشأن الارتقاء بمهارات وقدرات الكوادر البشرية الموجودة بالجامعة، فقد نفذت جامعة المنصورة الجديدة برنامجًا تدريبيًا لتدريب قيادات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالجامعة، وذلك بالتعاون مع جامعة عين شمس؛ لصقل خبرات أعضاء هيئة التدريس ومعارفهم وتطوير قدراتهم، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بتعزيز خبرات ومهارات الكوادر البشرية بالجامعات الأهلية ليكونوا قادرين على تأهيل الطلاب بشكل متميز، وتعزيز قدراتهم على المنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي.

وأطلقت الجامعة عدة حملات توعوية وتثقيفية حول مرض البول السكري، وسرطان الثدي، وحملة للتبرع بالدم، وتم تنظيم الماراثون السنوى للجامعة، كما بدأت الجامعة فى تسيير أولى قوافل التوعية الصحية للمجتمع المدنى المحيط فى قرية "الحصص"، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مبادرة حياة كريمة بمحافظة الدقهلية، فيما حقق فريق كلية علوم وهندسة الحاسب بالجامعة فوزًا متميزًا فى هاكاثون التغير المناخى "كليماثون".

الجدير بالذكر أن جامعة المنصورة الجديدة تم إنشاؤها بقرار جمهورى رقم 437 لسنة 2020، وتُعتبر من جامعات الجيل الرابع، وتقع فى مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية على مساحة 127 فدانًا، وتضم العديد من الكليات المُتميزة ومنها: (الأعمال، المُعاملات القانونية الدولية، علوم وهندسة المنسوجات، الهندسة، علوم وهندسة الحاسبات، العلوم، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الإعلام والاتصال، العلوم الصحية التطبيقية، التمريض، وكلية الدراسات العليا).