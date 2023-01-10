شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": مستشفى السلام التخصصى أجرى 5890 عملية جراحية خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أجرت مستشفى السلام التخصصى التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 166 حالة رعاية أطفال خلال عام 2022، و928 حالة حضانة للأطفال، وحصلت على أعلى نسبة أشغال للمرضى خلال عام 2022، بتحقيق عدد من العمليات بلغ 5890 عملية خلال 2022، وبلغت نسبت التردد علي العيادات الخارجية 167822 حالة.
وافتتحت مستشفي السلام التخصصي بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، مبنى الحروق بسعة 63 سريرا، وسكن أطباء بسعة 60 سريرا، وبلغت حالات الغسيل الكلوي المترددة علي العيادة 26700 حالة غسيل كلوي.
كما افتتحت افتتاح المستشفي رعاية الطواريء، وزيادة أسرة الرعاية المركزة، ليصبح إجمالي الرعايات 48 سرير منوع، وإدخال عمليات جراحة الرمد، عمليات جراحة المسالك.
وأضاف مدير عام المستشفي، أن المستشفى قامت بإنشاء صيدلية خاصة لاقسام الرعايات والعمليات، وانشاء عيادة التغذية العلاجية، ووحدة جراحات الشفة الأرنبية وتشوهات الحلق، تطوير ورفع كفاءه قسم الأشعة.
وأكد الدكتور احمد رزق أنه تم اختيار وحدة الأطفال المبتسرين بالمستشفي من أول 10 مستشفيات، تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة، والتى تهدف إلى الكشف عن 19 مرضا وراثيا للأطفال حديثي الولادة.
ويذكر أن أمانة المراكز الطبية المتخصصة تقوم بالعمل على تقديم جميع خدمات العلاج بجميع وحدات الامانة، خدمة طبية مناسبة.