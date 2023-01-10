"الصحة": مستشفى السلام التخصصى أجرى 5890 عملية جراحية خلال 2022

كما افتتحت افتتاح المستشفي رعاية الطواريء، وزيادة أسرة الرعاية المركزة، ليصبح إجمالي الرعايات 48 سرير منوع، وإدخال عمليات جراحة الرمد، عمليات جراحة المسالك.

وافتتحت مستشفي السلام التخصصي بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، مبنى الحروق بسعة 63 سريرا، وسكن أطباء بسعة 60 سريرا، وبلغت حالات الغسيل الكلوي المترددة علي العيادة 26700 حالة غسيل كلوي.

وقال الدكتور أحمد رزق نسيم مدير عام المستشفي، إن المستشفي قامت بإنشاء عيادة الألم، وإنشاء وحدة فصل البلازما العلاجية، وإنشاء قسم الأنف والأذن والحنجرة، إدخال خدمة الغسيل الكلوى للأطفال، وإدخال خدمة مناظير الجهاز الهضمى.

وأضاف مدير عام المستشفي، أن المستشفى قامت بإنشاء صيدلية خاصة لاقسام الرعايات والعمليات، وانشاء عيادة التغذية العلاجية، ووحدة جراحات الشفة الأرنبية وتشوهات الحلق، تطوير ورفع كفاءه قسم الأشعة.

وأكد الدكتور احمد رزق أنه تم اختيار وحدة الأطفال المبتسرين بالمستشفي من أول 10 مستشفيات، تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة، والتى تهدف إلى الكشف عن 19 مرضا وراثيا للأطفال حديثي الولادة.

ويذكر أن أمانة المراكز الطبية المتخصصة تقوم بالعمل على تقديم جميع خدمات العلاج بجميع وحدات الامانة، خدمة طبية مناسبة.