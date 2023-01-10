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وزارة الصحة: دعم وحدات ومراكز الرعاية الأولية لتقديم خدمات مميزة

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القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية تقدم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض والخدمات الوقائية وخدمات تنظيم الأسرة والتثقيف الصحى والخدمات العلاجية .

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن أهداف مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية وجاءت أهدافها متمثلة فى:

 

1- توزيع الخدمات وفقاً للاحتياج ما يسهم في جودة التخطيط الصحي

2- تحقيق العدالة ومراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال الزيارات المنزلية

3- توفير نفقات الانتقال والضغط على الطرق ووسائل النقل للتوجه إلى المستشفيات

4- الكشف المبكر عن الأمراض

5- تحسين معدلات أداء خدمات الصحة العامة

6- تحسين خدمات تنظيم الأسرة

7- الاستخدام الأمثل لكل مستوى من مستويات الرعاية الصحية

8- ترشيد استخدام الأدوية والمستهلكات 

 

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن للرعاية الصحية الأولية التعامل مع 70% من الخدمات دون الحاجة للتوجه للمستويات الأخرى، وقالت الوزارة إن الرعاية الأولية هي المحرك الفعلى للتغطية الصحية الشاملة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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