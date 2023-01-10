شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد البحرينى: العلاقات مع مصر تشهد تناميا وتطورا على كافة الأصعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ولى العهد رئيس مجلس الوزراء البحرينى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن العلاقات الثنائية التى تربط البحرين ومصر تشهد على الدوام تناميا وتطورا على كافة الأصعدة مما أسهم فى دعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشار ولي العهد - خلال لقائه اليوم الثلاثاء، السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل بمناسبة صدور المرسوم الملكي بتعيينها رئيسا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى مصر بلقب سفير فوق العادة مفوض وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - إلى أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي والدفع به لمستويات أرحب في شتى المجالات بما يحقق الأهداف والتطلعات المرجوة، منوها بما تحظى به هذه العلاقات من اهتمام ورعاية من قبل قادة البلدين.

وخلال اللقاء، هنأ ولي العهد البحريني السفيرة بالمنصب الجديد، متمنيا لها التوفيق والنجاح في أداء مهامها الجديدة، مشيرا إلى الحرص على مواصلة العمل على فتح آفاق أوسع من العمل والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين ومص وتقوية مسارات التعاون الثنائي بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبها، أعربت السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل عن شكرها وتقديرها لولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، مؤكدة أن دعم وتشجيعه الدائم يشكل حافزا لمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة مملكة البحرين.