شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة ترفع 26 ألف طن مخلفات بشارع حفنى أبو جبل فى حى حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد امتداد شارع حفنى أبو جبل الكائن بمنطقة عرب غنيم والممتد من شارع عمر بن عبد العزيز إلى عرب وعزبة الوالدة بحى حلوان جنوب القاهرة، أعمال رفع مخلفات الرتش والأتربة المتواجدة به، حيث تتواصل أعمال التطهير والتي امتدت على مدار أسبوع كامل بلا توقف طبقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، ومتابعة مستمرة من المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة برئاسة اللواء إيهاب الشرشابي ،وشركة النظافة الخاصة بحي حلوان .

وفي إطار ذلك تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود الأجهزة التنفيذية والمعنية للاستجابة لكافة التوجيهات الصادرة بضرورة تكثيف الجهود لرفع كافة المخلفات والتراكمات تمهيدا لأعمال تطوير ورفع كفاءة وحل مشكلة الصرف الصحي و المياه الجوفية وفتح شارع حفني ابو جبل بنطاق حي حلوان.

وتستمر حملة رفع التراكمات ومخلفات البناء و الرتش وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والإنارة بالقاهرة حيث تم الدفع بالأجهزة والمعدات فى رفع التراكمات ونظافة و تطهير الشارع لفتح الطريق وتمهيده أمام حركة المرور والمارة حيث تم رفع 1300 نقلة حمولة الواحدة 20 طن باجمالي 26 ألف طن مخلفات الى جانب تكثيف أعمال الحراسة و التأمين للأعمال لمنع عودة المخلفات مرة اخرى .

وكانت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أجرت جولة ميدانية تفقدية لشارع حفني ابو جبل للوقوف على المشكلات والتحديات التى تواجه سكان المنطقة مؤكدة على أهمية تطوير هذه المنطقة نظرا للأهمية القصوى لشارع حفنى أبو جبل وفتح الطريق بصورة دائمة باعتباره منفذ رئيسى يربط 6 مناطق حيث يربط كورنيش حلوان لجامعة حلوان والطريق الأوسطى بمنطقة عرب غنيم وعرب الوالدة ومنطقة المساكن الاقتصادية وشارع صلاح سالم في ضوء التعاون المثمر للاستجابة لكافة طلبات نواب مجلسى النواب والشورى ومشاركة كافة الأجهزة التنفيذية والمعنية للاستجابة لمطالب المواطنين .