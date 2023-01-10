شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشارك فى ورشة عمل لمتابعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية والان مع تفاصيل الخبر
وشارك فى ورشة العمل محافظو الغربية، وقنا وبورسعيد، والفيوم، ودمياط، ومطروح، والشرقية، والسويس، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر.
وتهدف الورشة إلي التعريف بعملية التوطين والخطوات التي سوف يتم إتخاذها مع المحافظات لإعداد التقارير الطوعية المحلية والدعم الفني اللازم الذي سوف تقدمة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حتي تتمكن المحافظات من دمج أهداف التنمية المستدامة في خططها المحلية ورصد التقدم المحرز في تلك الأهداف.
وفى سياق أخر كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أجرى جولة تفقدية لمجمع أحياء المنطقة الشمالية والذى يضم أحياء شبرا والساحل والشرابية وروض الفرج لمتابعة مستوى تقديم الخدمة للمواطنين، كما تفقد محافظ القاهرة المركز التكنولوجي النموذجى الذى يخدم المواطنين بتلك الأحياء والذى تمت إقامته فى إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لانشاء مراكز لتطوير الخدمات وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة للمواطنين يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا إلى رضاء المواطنين.