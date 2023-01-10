شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشارك فى ورشة عمل لمتابعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بحضور وزيرى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، فى ورشة العمل التى نظمتها وزارة التخطيط بشأن عملية توطين أهداف التنمية المستدامة فى المحافظات المصرية .

وشارك فى ورشة العمل محافظو الغربية، وقنا وبورسعيد، والفيوم، ودمياط، ومطروح، والشرقية، والسويس، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر.

وتأتى ورشة العمل في إطار النهج التشاركى الذي تتبعة الدولة المصرية وما يتم من جهود من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة تنفيذ الأستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بما يتسق مع الأجندة الأممية 2030 وفي ضوء الإهتمام الذي تولية الدولة لعملية توطين أهداف التنمية المستدامة علي المستوي المحلي من أجل تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.

وتهدف الورشة إلي التعريف بعملية التوطين والخطوات التي سوف يتم إتخاذها مع المحافظات لإعداد التقارير الطوعية المحلية والدعم الفني اللازم الذي سوف تقدمة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حتي تتمكن المحافظات من دمج أهداف التنمية المستدامة في خططها المحلية ورصد التقدم المحرز في تلك الأهداف.

وفى سياق أخر كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أجرى جولة تفقدية لمجمع أحياء المنطقة الشمالية والذى يضم أحياء شبرا والساحل والشرابية وروض الفرج لمتابعة مستوى تقديم الخدمة للمواطنين، كما تفقد محافظ القاهرة المركز التكنولوجي النموذجى الذى يخدم المواطنين بتلك الأحياء والذى تمت إقامته فى إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لانشاء مراكز لتطوير الخدمات وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة للمواطنين يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا إلى رضاء المواطنين.