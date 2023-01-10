شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل بروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والصومالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور عبد الله حسن عبد القوي مساعد وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، صالح شريف سيد علي الجيلاني نائب وزير الأوقاف والشئون الدينية بجمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الأوقاف والشئون الدينية بجمهورية الصومال الفيدرالية وفي ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الوزارتين أمس بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحمزة عبدي بري رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، والتي تستهدف توسيع التعاون في المجالات الثقافية والدينية، ورعاية الموروثات الإسلامية والإنسانية والحضارية بين الشعبين الشقيقين المصري والصومالي.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن اللقاء حضره من الجانب الصومالي عبد النور حسن المستشار الثاني للسفارة الصومالية بالقاهرة، ومن الجانب المصري الدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والدكتور نوح عبد الحليم العيسوى، وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، والشيخ صبرى ياسين دويدار وكيل الوزارة لشئون الرقابة والتفتيش.

وخلال اللقاء تم مناقشة التنسيق بين الوزارتين في الجوانب الدعوية وفيما يخص التدريب المشترك والتنسيق لاستضافة عدد من أئمة دولة الصومال الشقيقة للتدريب فى أكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، وكذلك توجيه الدعوات للمشاركة في المسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم تحكيمًا وتسابقًا، وتزويد وزارة الأوقاف والشئون الدينية بدولة الصومال الشقيقة بإصدارات ومطبوعات "المجلس الأعلى للشئون الإسلامية" وخاصة ما يتعلق منها بترجمة معاني القرآن الكريم وغير ذلك من الإصدارات التي يحتاجها الطرف الصومالي.

كما تم خلال اللقاء تم إهداء صالح شريف سيد علي الجيلاني نائب وزير الأوقاف والشئون الدينية بجمهورية الصومال الفيدرالية مجموعة من إصدارات وزارة الأوقاف العصرية في مجال تجديد الخطاب الديني لسيادته وللوفد الصومالى الذى يزور القاهرة برئاسة حمزة عبدي بري رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، ولوزير الأوقاف والشئون الدينية بدولة الصومال، تمهيدًا لإرسال مجموعات كبيرة من هذه الإصدارات لدولة الصومال الشقيقة.