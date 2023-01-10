شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تحصل تذاكر الأجانب بالدولار أو ما يعادله.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر بهيئة السكة الحديد، أن الراكب الأجنبى يدفع ثمن التذكرة على القطارات بالدولار، وفى حالة ركوبه بتذكرة مدفوعة بالمصرى يتم تحصيل قيمتها بالدولار او دفع ما يساوى قيمتها بالمصرى، وذلك على كل قطارات الدرجة الأولى والثانية المكيفة والتالجو.

وأضاف المصدر أنه عند ضبط راكب أجنبى معه تذكرة بالمصرى، لا يتم احتسابها من قيمة التذكرة ويتم الغائها وتحصيل التذكرة بالدولار أو يعادله بالمصرى.

وأعلنت هيئة السكة الحديد، قيمة تذاكر القطارات للأجانب بالدولار على كافة القطارات المكيفة والفاخرة من الاسكندرية لأسوان، وذلك حسب توجيهات المهندس كامل الوزير وزير النقل، حيث جاءت ادنى قيمة للتذكرة للأجانب 15 دولار، وأعلاها 65 دولار لقطار Vip من محطة سيدي جابر لأسوان.

وكانت أعلنت الهيئة قيمة تذاكر قطار تالجو الجديد على خط القاهرة اسكندرية، حيث جاءت تذاكر الدرجة الأولى 30 دولار وقيمة تذكرة الدرجة الثانية 25 دولار، وتبلغ سعر تذاكر قطارات النوم للأجانب 80 دولار للزوجى و120 دولار للفردى و70 دولارا للأطفال من 4 لـ 9 سنوات، وتتغير القيمة فى المواسم.

وشغلت هيئة السكة الحديد قطار تالجو الجديد على خط القاهرة اسكندرية ليعمل فى مواعيد يومية ضمن جداول التشغيل، حيث سيكون موعد التشغيل الثابت لقطار تالجو الفاخر يوميا الساعة 5.55 صباحا من محطة مصر بالإسكندرية والساعة 6.05 صباحاً من محطة سيدي جابر بالاسكندرية متجها الى محطة مصر برمسيس ومن الساعة الثانية عصرا (الساعة 14) من محطة مصر برمسيس متجهاً الى محطة سيدي جابر ومصر بالإسكندرية.

وكان المهندس كامل الوزير وزير النقل، أعلن تحصيل تذاكر الأجانب بالدولار، مشيرا الى ان ذلك يعمل به فى كل الدول، ويرفع من ايرادات الهيئة ويوفر الدولار.