شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: برنامج تدريبى للمرأة على مهنة التفصيل والحياكة بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية بشأن ختام الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات بمركز تدريب مهنى السنطة، وعقد الاختبار النهائى للمتدربات بعد انتهاء التدريب العملى والنظرى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالمرأة وتوفير فرص تدريب وعمل ملائمة وحقيقية لها في منشآت القطاع الخاص والإستثمارى.

وأوضح أحمد القللى مدير مديرية القوى العاملة بالغربية، في تقريره للوزارة، أنه تم الانتهاء من البرنامج التدريبي لـ 10 متدربات وذلك بمركز التدريب المهنى الثابت بالسنطة، في غطار خطة التدريب المهنى للعام 2022 – 2023 التى تم اعتمادها من قبل الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة لتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظات.

وأضاف مدير المديرية، أنه يمكن للراغبين في الالتحاق بالبرامج التدريبية التى تقدمها المديرية من خلال مراكز التدريب المهنى الثابتة أو في الوحدة المتنقلة، التقدم غلى مقر مراكز التدريب أو إدارة بحوث العمالة بالمديرية، وتقدم البرامج التدريبية مجاناً للشباب من الجنسين، لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة، والحصول على شهادة معتمدة من المديرية بعد انتهاء التدريب.

وكانت مديرية القوى العاملة بمديرية الإسكندرية قد نظمت زيارة ميدانية لمركز تدريب مهني محرم بك، لمتابعة المتدربين على بعض المهن التدريبية منها صيانة المحمول، والتبريد والتكييف، والتفصيل والحياكة، واللحام، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة بالاهتمام بملف التدريب المهني لتخريج شباب مؤهل ومدرب على مهن يحتاجها سوق العمل بالمحافظات.

وأوضح مدحت الغمراوى مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، في تقريره الذى تلقته الوزارة، أنه تم خلال الزيارة متابعة الورش والمتدربين الموجودين فيها بواقع ورشة صيانه المحمول لـ16 متدربا ومتدربة، يليها ورشة التبريد والتكييف لـ17 متدربا، وأيضا ورشة التفصيل والخياطة لـ16 متدربة، كما تم متابعة ورشة اللحام لـ18 متدربا، واستمع مدير المديرية للشباب ومطالبهم في مجال التدريب والمتمثلة فى زيادة فترة التدريب علي مهنة صيانه المحمول للحصول على قدر أكبر من المعرفة والمهارة حول تلك المهنة.