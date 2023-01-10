شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الصرف: الإنتهاء من محطات الرفع بمحطة الحمام بنسب من 55– 65 %.. و تنفيذ شبكات الصرف المغطى فى 6 مليون فدان بالوجهين القبلى و البحرى.. و 7 مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أشار إلى أنه يجرى العمل على تنفيذ أعمال البنية التحتية لنقل المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر إلى مناطق الإستصلاح والمخطط زراعتها بسيناء .
يشار إلى أن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ أعمال تطهير ونزع حشائش المصارف العامة المكشوفة بصفة دورية بأطوال تصل إلى حوالي 22 ألف كيلومتر ل 4444 مصرف للحفاظ على القطاع المائى للمصارف ، كما تقوم أجهزة الهيئة بتنفيذ أعمال توسيع وتعميق المصارف المكشوفة للوصول للأورنيك التصميمي للمصرف بكميات حفر تصل إلى 10 مليون متر مكعب سنوياً .
وقال تقرير لهيئة الصرف أنه تم الإنتهاء من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره 6.00 مليون فدان بالوجهين البحرى والقبلى منها 4.30 مليون فدان بالوجه البحري و 1.70 مليون فدان” بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى فى المساحات التى انتهى العمر الافتراضى للشبكة بها ، حيث تم حتى الآن إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى مساحة (2.30) مليون فدان .
وتهدف استراتيجية الهيئة إلى إنشاء شبكات الصرف الزراعى فى جميع الأراضى القديمة على حسب الدراسات التى تتم فى هذا الشأن كما تهدف إلى إحلال وتجديد شبكات الصرف فى المساحات التى انتهى عمرها الافتراضى.
ويتبع هيئة الصرف يتبعها 7 مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك موزعة على أقاليم الهيئة الستة بالوجهين البحرى والقبلى “أجا - زفتى - دمنهور - طنطا - بنى سويف - أسيوط - قنا” لإنتاج مواسير الـ P.V.C والـ PE .
وهناك فوائد لمشروعات الصرف الزراعى المغطى والمتمثلة في صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع زيادة كميات المياه بالطبقة السطحية من التربة وبالتالي التأثير سلباً على النبات ، بالإضافة لزيادة الرقعة الزراعية ، وزيادة دخل المزارع نتيجة لإرتفاع إنتاجية الأرض وزيادة خصوبة التربة.
قال رئيس هيئة الصرف أن الإدارة العامة للتقييم بالهيئة تقوم بعمل الدراسات الحقلية للمشروعات التي تم تنفيذها وأخذ عينات للتربة وتحليلها وقياس ملوحة التربة وملوحة المياه الأرضية ومنسوبها وكذلك قياس الإنتاج الزراعي بعد تنفيذ شبكات الصرف ، كما تقوم الإدارة بعمل مراقبة لأعمال الصيانة الدورية التي تتم لمشروعات الصرف ومراقبة شكاوي المزارعين والمساهمة في وضع خطط الإحلال والتجديد علي أساس علمي سليم .
وتتولى هيئة الصرف متابعة تنفيذ قانون حماية المجارى المائية من التلوث فيما يخص شبكة الصرف الزراعي وهو القانون المعنى بالمحافظة على نوعية المياه ، من خلال تحرير محاضر مخالفات وإستصدار قرارات الإزالة للتعديات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية .