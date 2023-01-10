شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الصرف: الإنتهاء من محطات الرفع بمحطة الحمام بنسب من 55– 65 %.. و تنفيذ شبكات الصرف المغطى فى 6 مليون فدان بالوجهين القبلى و البحرى.. و 7 مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال المهندس محمد صالح رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف بوزارة الموارد المائية والرى ، أنه يتم مواصلة العمل فى مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا لمحطة الحمام والتي تصل طاقتها إلى 7.50 مليون متر مكعب يومياً ، بنسبة تنفيذ تصل إلى 45 % من أعمال المشروع المستهدفة خلال عام 2022، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ محطات الرفع بنسب تتراوح بين “55– 65 % من المستهدف ، كما تم انهاء مسار القناة المفتوحة بنسبة تنفيذ 55 % ، وانهاء مسار المواسير بنسبة 58 % .

أشار إلى أنه يجرى العمل على تنفيذ أعمال البنية التحتية لنقل المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر إلى مناطق الإستصلاح والمخطط زراعتها بسيناء .

يشار إلى أن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ أعمال تطهير ونزع حشائش المصارف العامة المكشوفة بصفة دورية بأطوال تصل إلى حوالي 22 ألف كيلومتر ل 4444 مصرف للحفاظ على القطاع المائى للمصارف ، كما تقوم أجهزة الهيئة بتنفيذ أعمال توسيع وتعميق المصارف المكشوفة للوصول للأورنيك التصميمي للمصرف بكميات حفر تصل إلى 10 مليون متر مكعب سنوياً .

وقال تقرير لهيئة الصرف أنه تم الإنتهاء من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره 6.00 مليون فدان بالوجهين البحرى والقبلى منها 4.30 مليون فدان بالوجه البحري و 1.70 مليون فدان” بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى فى المساحات التى انتهى العمر الافتراضى للشبكة بها ، حيث تم حتى الآن إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى مساحة (2.30) مليون فدان .

وتهدف استراتيجية الهيئة إلى إنشاء شبكات الصرف الزراعى فى جميع الأراضى القديمة على حسب الدراسات التى تتم فى هذا الشأن كما تهدف إلى إحلال وتجديد شبكات الصرف فى المساحات التى انتهى عمرها الافتراضى.

أضاف التقرير أن نجاح الصرف فى الأراضى الزراعية يتحقق من خلال تصميم وتنفيذ شبكات صرف عالية الجودة ، مع إستمرار أعمال الصيانة الدورية التي تقوم بها الوزارة ، والتي تمثل أداة رئيسية لتحقيق إستمرارية هذه الشبكات في أداء عملها بكفاءة وزيادة العمر الإفتراضى لشبكة الصرف المغطى ، حيث يتم إستخدام أحدث المعدات المزودة بأجهزة الليزر في تنفيذ هذه المشروعات ، ومتابعة عملية غسيل جميع شبكات الصرف المغطى المنفذة مرة على الأقل سنوياً ، وتطهير وصيانة غرف التفتيش لضمان عمل الشبكة بكامل مكوناتها بكفاءة عالية .

ويتبع هيئة الصرف يتبعها 7 مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك موزعة على أقاليم الهيئة الستة بالوجهين البحرى والقبلى “أجا - زفتى - دمنهور - طنطا - بنى سويف - أسيوط - قنا” لإنتاج مواسير الـ P.V.C والـ PE .

وهناك فوائد لمشروعات الصرف الزراعى المغطى والمتمثلة في صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع زيادة كميات المياه بالطبقة السطحية من التربة وبالتالي التأثير سلباً على النبات ، بالإضافة لزيادة الرقعة الزراعية ، وزيادة دخل المزارع نتيجة لإرتفاع إنتاجية الأرض وزيادة خصوبة التربة.

قال رئيس هيئة الصرف أن الإدارة العامة للتقييم بالهيئة تقوم بعمل الدراسات الحقلية للمشروعات التي تم تنفيذها وأخذ عينات للتربة وتحليلها وقياس ملوحة التربة وملوحة المياه الأرضية ومنسوبها وكذلك قياس الإنتاج الزراعي بعد تنفيذ شبكات الصرف ، كما تقوم الإدارة بعمل مراقبة لأعمال الصيانة الدورية التي تتم لمشروعات الصرف ومراقبة شكاوي المزارعين والمساهمة في وضع خطط الإحلال والتجديد علي أساس علمي سليم .

وتتولى هيئة الصرف متابعة تنفيذ قانون حماية المجارى المائية من التلوث فيما يخص شبكة الصرف الزراعي وهو القانون المعنى بالمحافظة على نوعية المياه ، من خلال تحرير محاضر مخالفات وإستصدار قرارات الإزالة للتعديات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية .