التنمية المحلية: تقديم الدعم الفنى للمحافظات لتحسين مستوى معيشة المواطنين

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القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنه تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو توطين أهداف التنمية المستدامة، تولى الدولة المصرية اهتمامًا متزايدًا بعملية توطين أهداف التنمية المستدامة..لما لها من أثر فى تحقيق النمو الاحتوائى والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة.

جاء ذلك خلال كلمة وزير التنمية المحلية فى ورشة عمل رفيعة المستوى حول " توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات المصرية : إعداد التقارير المحلية الطوعية " والذى نظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر بحضور الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية واللواء أشرف الداودى محافظ قنا واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتورة منال عوض محافظ دمياط واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء و اليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر وعدد من نواب المحافظين وقيادات وزارة التنمية المحلية وسكرتير عموم المحافظات والقيادات التنفيذية بالإدارة المحلية وممثلى مكاتب الامم المتحدة فى مصر.

ووجه اللواء هشام آمنة الشكر للدكتورة هالة السعيد -وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وكافة الجهات الشريكة والقائمين على تنظيم هذا الحدث الهام.. وعنوانه"التقارير المحلية الطوعية: أداة رئيسية لتوطين أهداف التنمية المستدامة فى المحافظات المصرية"، والتى تعكس حرص القيادة السياسية لقيام مصر بدور فعّال ورائد على المستوى الإقليمى والعالمى فى دفع وتحقيق التنمية المستدامة والمتكاملة.

وقال وزير التنمية المحلية، إن ذلك انعكس فى تبنى الحكومة المصرية خطوات حثيثة... نحو دمج أهداف التنمية المستدامة فى الخطط المحلية، ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق تلك الاهداف ، مضيفا أنه تم التنسيق فى الفترة السابقة بين وزارتى التخطيط والتنمية الإقتصادية والتنمية المحلية لتوطين أهداف التنمية المستدامة من خلال عدد من المحاور:

أولاً: لكى تستطيع الإدارة المحلية المشاركة بفاعلية فى عملية توطين أهداف التنمية المستدامة، فكان من الضرورى توفير بيانات تحدد وضع كل محافظة فى مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ومستهدفات المؤشرات لكل محافظة فى 2030 مرتكزة على الوضع الحالى والطموح للوصول إلى مستهدفات أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي. وعليه، تم إصدار "تقارير حول توطين أهداف التنمية المستدامة" لجميع المحافظات المصرية فى نوفمبر 2021 بهدف تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات من خلال تحديد الفجوات التنموية لكل محافظة، وتحديد أهداف كمية ومؤشرات للتنمية المستدامة،وبالتالي، تحديد الأولويات الرئيسية للإستثمارات المستهدفة.

ثانياً: انطلاقاً من ضرورة ربط مؤشرات اهداف التنمية المستدامة بعمليات التخطيط المحلى من خلال إعداد المحافظات لخطة إستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة للمحافظة فى 2030..وتفعيلاً لقانون التخطيط العام الجديد..حيث تتبنى الخطة الإستراتيجية مستهدفات التوطين للتنمية المستدامة وتضع الأُطر العملية والمستهدفات متوسطة الأجل وخطط العمل التنفيذية وتكون الإطار المُنظم للتكامل بين المستويين المركزى والمحلى للوصول لأهداف التنمية المستدامة.. لذلك، فقد بادرت وزارة التنمية المحلية وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتبنى إعداد خطط إستراتيجية للتنمية المستدامة وبالفعل تم البدء ببعض المحافظات مثل سوهاج وقنا (سوهاج 2030 وقنا 2030).

ثالثاً: تبنت الحكومة المصرية عدد من البرامج التنموية المتكاملة بهدف تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة والتى تم إدراجها على منصة الأمم المتحدة باعتبارها تجارب تنموية رائدة فى توطين اهداف التنمية المستدامة، حيث أدرجت المبادرة الرئاسية حياه كريمة فى 2020..وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى عام 2021، حيث نجحا فى وضع أهداف متفق عليها بين المستويين المحلى والمركزى متسقة مع الأهداف الأممية، وكذا وضع مؤشرات لقياس التقدم وآلية تنفيذية تجمع بين جميع الأطراف المحلية والمركزية لتحقيق هذه الأهداف.

رابعاً: تعاونت وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية فى تطوير منظومة التخطيط المحلى استناداً إلى الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر..حيث تسعى الوزارة من خلال تطوير برامج التنمية المحلية إلى إضافة برنامج للتنمية الاقتصادية المحلية وآخر للتنمية العمرانية الريفية والحضرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلى من خلال تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص عمل محلية ومستدامة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الإعداد للتقارير المحلية الطوعية هذا العام تعد أداة رئيسية لتوطين أهداف التنمية المستدامة فى المحافظات المصرية ، مشيرًا إلى أن الإعداد للتقارير المحلية الطوعية ليست مجرد وسيلة للمحافظات لتقرير التقدم المحرز فى أهداف التنمية المستدامة، بل أداة لتحفيز العمل المحلى من أجل التأثير العالمي.. ووفقاً لمنهجية الإعداد التى وضعتها وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية..فإن التقارير المحلية ترصد الموقف تجاه تحقيق التنمية المستدامة بناءً على مستهدفات كمية لكل محافظة.

وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية تحديد احتياجات التنمية المستدامة على المستوى المحلى والمساعدة على وضع الخطط المناسبة للمحافظة وتحديد أولوياتها لتحقيق هذه المستهدفات.. بالإضافة إلى ذلك، تساعد التقارير المحلية الطوعية على إيجاد سياسات متداخلة تعمل من أجل تحقيق هدف مماثل، وتمكين الإدارات المحلية من توفير التمويل اللازم لتغطية أفضل للإجراءات المتبعة للسير فى طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن جميع أهداف التنمية المستدامة لها أهداف مرتبطة بشكل مباشر بمسؤوليات الحكومات المحلية، لا سيما دورها فى تقديم الخدمات الأساسية.. وإنه على الرغم مما تم تحديده فى تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة من مؤشرات ومستهدفات لكل محافظة فى 2030 مرتكزة على مستهدفات أهداف التنمية على المستوى القومي..فلا زال يتعين على المحافظات بالتعاون مع وزارتى التخطيط والتنمية المحلية وضع مجموعة مختارة من المؤشرات على المستوى المحلى لقياس التقدم..وربط المؤشرات الوطنية والدولية ذات الصلة بالسياقات المحلية.. وكذا اختيار المؤشرات التى يجب استخدامها لتسليط الضوء على التقدم فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة لن تتوانى فى دعم المحافظات وتدريب الكوادر وتقديم الدعم الفنى على وضع الأهداف التنموية التى ترتبط بالأهداف على المستوى القومي..وكذا أهداف التنمية المستدامة العالمية ..بهدف سد الفجوات التنموية و تحفيز إشراك كافة الجهات الفاعلة على المستوى المحلى لقياس التقدم فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة. وفى ذات السياق،لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل دور مراكز المعلومات ووحدات نظم المعلومات الجغرافية بالمحافظات للعمل فى رصد التنمية المستدامة على المستوى المحلى لقياس التقدم ومتابعة التنفيذ والتنسيق مع الوزارات على المستوى المركزي.

وأكد اللواء هشام آمنة على فاعلية التقارير الطوعية المحلية بالمحافظات كأداة للرصد والتقييم لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وضرورة إعطاء كل الاهتمام لمناقشة نتائجها .. كما أن وزارة التنمية المحلية لن تدخر جهداً نحو تقديم الدعم الفنى للمحافظات والإدارة المحلية لإصدار التقارير المحلية الطوعية بشكل دورى بما يضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وخلال رده على أسئلة بعض المشاركين فى الورشة من كوادر المحافظات، أكد اللواء هشام آمنة على اهتمام الوزارة بتوفير البرامج والدورات التدريبية للكوادر والعاملين بالمحافظات من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ، لافتا إلى أن هناك متابعة مستمرة لملف التدريب وضمان نقل الخبرات اللازمة التى تساهم فى تحسين مستوى أداء الموظفين والعاملين بما يساهم فى النهاية فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه يتم مراجعة وتدقيق الدورات التدريبية خلال كل فترة وضمان حصول المتدربين الدورات بصورة كاملة لتحقيق الهدف المطلوب، كما أشار الوزير إلى أهمية دور المحافظات فيما يخص المؤشرات السكانية ودعم جهود الدولة فى التصدى لمشكلة الزيادة السكانية على أرض المحافظات والتى حققت نتائج ملحوظة من المؤشرات خلال الفترة الماضية .