شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مد العمل بمراكز ووحدات الرعاية الأولية حتى الـ8 مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان أنه تم مد العمل بمراكز ووحدات الرعاية الأولية بالقاهرة والمحافظات إلى الساعة 8 مساء، بدلا من الانتهاء من العمل الساعة 2 ظهرا .

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية داخل الواحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية فى 5500 وحدة على مستوى الجمهورية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه تم مد ساعات العمل داخل وحدات ومراكز الرعاية الأولية، جاء لإتاحة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بشكل منتظم ومستمر، مع توفير كوادر طبية مؤهلة تؤدى خدمات طبية وعلاجية وفق معايير الجودة .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم إنشاء عيادات تخصصية تقدم خدمات الطوارئ وزيارات منزلية لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، مشيرة إلى أنه سيتم تشغيل خدمات الطوارئ الأولية، موضحة أنه سيتم تطوير كافة المنشآت من حيث الكم والكيف .

وتابعت: سيتم تحسين خدمات العلاج والرعاية لجميع المواطنين المقدمة فى مراكز ووحدات الرعاية الأولية التى تستقبل المواطنين بداية من سن الولادة وحتى سن الشيخوخة وبداية من التطعيمات الإجبارية عند الولادة والفحص السمعى وحتى مبادرة كبار السن والدعم النفسى .

وتابع: المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير وحدات الرعاية الأولية تشمل 251 وحدة صحية على مستوى فى 21 محافظة، لافتة إلى أنه يوجد 6 محافظات يقدم فيها خدمات صحية من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل .