شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الأنفلونزا الموسمية تنتشر بسرعة فى الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن الأنفلونزا الموسمية تنتشر بسرعة وسهولة فى الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية عن طريق الرزاز المتناثر من الفم والأنف أثناء العطس أو السعال أو الايدى الملوثة بالفيروس عند ملامستها للانف والفم .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يجب تغطية الفم والانف والعد عن الزحام للوقاية من الامراض مع الاستمرار في غسيل اليدين .

وقالت الوزارة: "تتفرع فيروسات الإنفلوانزا من النمط A إلى أنماط فرعية عديدة، ويعد هذا النمط من فيروس الإنفلوانزا الأخطر إذ أنه وحده قد يتسبب فى جوائح وتفشيات بالملايين".

وأضافت: "تنقسم فيروسات الانفلونزا من النمط B إلى سلالتين وليس أنماط فرعية، لافتة إلى أن فيروسات الإنفلوانزا الموسمية A وB هما اللذان ينتشران بين البشر ويتسببان فى التفشيات والأوبئة".

وتابعت: "أما النمط الثالث من فيروسات الإنفلونزا الموسمية C فقد وجد أنه لا يتسبب إلا فى حالات عدوى خفيفة"، مشيرة إلى أن لقاح الإنفلونزا متوفر فى فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفى العديد من الصيدليات.

وفى السايق أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه لا يوجد تعارض بين الحصول على لقاح فيروس كورونا والأنفلونزا الموسمية معا، واللقاحان يقومان برفع المناعة لمواجهة الفيروسات وقال: "ننصح بتلقى لقاح الإنفلونزا الموسمية لأنه آمن وقادر على الوقاية من 4 أنواع من الفيروسات متوقع انتشارها".

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: "توصى مراكز مكافحة الأمراض والوقاية بلقاحات الإنفلونزا السنوية لكل شخص يبلغ عمرة 6 شهور فيما أكثر، وقال إن التطعيم مهم للأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا ومن بينهم (الحوامل وكبار السن والأطفال الصغار والأشخاص المصابون بضعف جهاز المناعة)".