شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البيطريين: التحالف الوطنى يسهم فى التنمية بصورة تليق بالجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدور المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية من خلال التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، والذى جاء ليمثل حلا يقضى على أعمال كانت متروكة للأهواء والاستغلال السياسى على مدار عقود، مشيرا إلى أن التحالف الوطنى خطوة مهمة ونقلة نوعية للعمل الأهلى، وساهم بشكل كبير فى رفع معاناة العديد من الأسر البسيطة، وتوفير احتياجاتهم، فضلا عن تنمية عددا من القرى، بصورة تليق بالجمهورية الجديدة.

كما أشاد سليم، فى بيان، عقب مشاركته بفعاليات المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، اليوم الإثنين، برسائل الرئيس لطمأنة للمواطنين، بأن الدولة ومؤسساتها تبذل جهودا للعمل على توفير كافة الخدمات للمواطنين، وعدم تأثرهم بالأزمات الحالية للاقتصاد العالمى، مؤكدا أن نقابة الأطباء البيطريين وفرعياتها بالمحافظات داعمة لكل مبادرات التحالف وعلى استعداد لتقديم كل أشكال الدعم فى تخصصاتها، فى ظل ما أكده الرئيس من أولوية قصوى للاهتمام بالثروة الحيوانية، لتقديم الخدمات البيطرية العلاجية والوقائية من خلال الأطباء البيطريين، ومن ثم زيادة الثروة الحيوانية وتحسين السلالات.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد شهد فعاليات المؤتمر الأول للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ووجه الشكر إلى نماذج مستفيدة من مبادرة "التمكين الاقتصادي" للتحالف الوطنى للعمل الأهلى الوطنى التنموى، قائلا: "لازم أشكركم وأحييكم.. ربنا يوفقكم.. وأنا سعيد.. انتوا نماذج ضمن عدد كبير من مصريات ومصريين شغالين فى إطار الاستفادة من مبادرة التمكين الاقتصادي".

وأطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى مبادرة قوافل "ستر وعافية" لدعم المحتاجين بالمحافظات، حيث تشارك فى فعالياتها اكثر من 15 مؤسسة كبرى من كيانات التحالف تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتمكنت المبادرة من تنفيذ 16 قافلة فى المحافظات المختلفة خلال عام 2022 وشملت أنشطة طبية، وتوفير الاحتياجات الأساسية من الأطعمة والبطاطين والملابس والاثاث إلى الاسر الأكثر احتياجا.