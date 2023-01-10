التعليم: استفادة أبناء العاملين بالأبنية التعليمية من تخفيض المصروفات 50%

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القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تخفيض المصروفات الدراسية لأبناء العاملين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية 50%، حيث وافق الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على المذكرة المقدمة باستفادة أبناء العاملين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية من تخفيض نسبة 50% من الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة والأنشطة الطلابية بمختلف مراحل التعليم (العام والفني)، وذلك لاستكمال تسجيل بيانات باقى العاملين بالهيئة ممن قد تم نقلهم بصفة نهائية للعمل بالهيئة.

وأوضحت الوزارة فى خطاب لها د، أنه تمت الموافقة على المذكرة وفقًا للقرار الوزارى رقم 141 لسنة 2022 وإدارجهم بقاعدة المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة هى خاصة بالعاملين على درجة دائمة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية فقط ولم تنص صراحة على استفادة المتعاقدين على الباب الرابع من هذا التخفيض.

وبدأت المدارس الرسمية للغات تحصيل القسط الثانى من مصروفات العام الدراسى الحالى، بواقع 30% حيث تم البدء فى تحصيل المصروفات الدراسية للدفعة الثانية بداية يناير الجارى حسب المواعيد التى حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت تقسيط تحصيل مصروفات المدارس الرسمية التجريبية للغات على 3 أقساط، الأول منها تم تحصيله أول أكتوبر الماضى بواقع 50% والقسط الثانى، منها أول شهر يناير المقبل بواقع 30%، والقسط الثالث منها فى شهر مارس المقبل بواقع 20%.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تحصل مصروفات المدارس التجريبية" الرسمية للغات والمتميزة للغات المقررة بموجب القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014، ونشرة المصروفات الدراسية التى تصدر عن الإدارة العامة للتوجيه المالى والإدارى بالوزارة على 3 أقساط، مشددة على مديرى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية بالتنبيه على مديرى المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات بالالتزام بتحصيل المصروفات على 3 أقساط.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم أيضا تحصيل مصروفات المدارس الحكومية العربى إلى 3 أقساط أيضا حيث تم تحصيل القسط الأول فى شهر فى شهر أكتوبر ويناير ومارس المقبلين.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن قرار تقسيط المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الرسمية للغات والمتميزة يشمل طلاب جميع الصفوف الدراسية من رياض الأطفال حتى الثانوى العام، موضحة أنه لا صحة لما تردد بشأن استثناء تلاميذ رياض الأطفال من تقسيط المصروفات ومطالبة أولياء الأمور بسدادها مرة واحدة.