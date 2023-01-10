شكرا لقرائتكم خبر عن ‫تعرف على أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطرى الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 75 من إصدار: "الزراعة في كل مصر"، الذى يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 3 وحتى 9 يناير الجاري.

وخلال هذا الأسبوع شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط طن و 19 كجم عبارة عن لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم الانتهاء من تحصين 9 الاف و203 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، فضلا عن عقد 6 ندوات ارشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الامراض المشتركة ومرض السعار، كذلك نظمت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية ندوه إرشادية، حول مكافحة القوارض، كما تم تنفيذ مدرسة حقلية بمركز الخانكة، بحضور عدد من مزارعي القمح، كذلك واصلت المديرية متابعة الزراعات الشتوية، والاستماع للمزارعين للتعرف على مشاكلهم، وعلاجها.

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، المرور على الزراعات والحقول الإرشادية بجميع المراكز للاطمئنان على الزراعات الشتوية وخاصة زراعات القمح وتوعية المزارعين، كذلك تم ازالة 7 حالة تعدي على الاراضي الزراعية، ومواصلة المرور على مراكز تجميع الألبان، ومحلات ومصانع الأعلاف، كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية 14 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 112 من أسواق بيع اللحوم حيث تم ضبط أكثر من 304 كجم لحوم وكبدة ودواجن وأسماك غير صالحة للاستخدام الأدمي، كما انتهت من تحصين 607 ألف و910 راس ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، فضلا عن تنظيم 86 ندوة ارشادية و383 لقاء إرشادي.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، استمرار حملاتها للتصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، بمركز المحمودية، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية الاجتماع الثاني للإعلام الريفي، حيث تم استعراض الانشطة التي نفذها المجلس خلال الفترة الماضية، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة الزراعات، والتواصل مع المزارعين، كما تم عقد اجتماعاً مع رؤساء الجمعيات لشرح التحديثات في منظومة كارت الفلاح وإزالة العقبات التي تواجههم، كذلك تم المرور على محال الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية، فضلا عن تنظيم يوم حقلي ضمن برنامج ترشيد المياه لمحصول القمح، كما واصلت ايضا المرور ومتابعة الجمعيات الزراعية.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على زراعات القمح بنواحي المحافظة، للاطمئنان على حالتها والتأكد من عدم وجود أي أضرار ناتجة عن التغيرات المناخية، فضلا عن المرور على زراعات الفول البلدي، والبطاطا، كما واصلت أيضا المرور على الإدارات والجمعيات الزراعية لمتابعة سير العمل وتنفيذ التكليفات، كذلك شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، حملة مكبرة على اسواق بيع وتداول اللحوم، حيث تم ضبط 105 كيلوجرام لحوم ذبح خارج المجازر.

فيما شاركت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، في مهرجان تحطيم الاسعار وتوفير المنتجات الزراعية بأسعار مخفضة للمواطنين، كما تم إطلاق قافلة زراعية تنموية بمزارع وادى الطور لتوعية المزارعين ، كما واصلت متابعة الصوب الزراعية بمزرعة التسمين بمدينة الطور والوحدة البستانية، كما تم التفتيش علي 3 جمعيات تعاونية زراعية لضبط الأداء بمدينة الطور ورأس سدر، كذلك شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة اسوان، حملة على اسواق اللحوم، حيث تم ضبط 6.5 أطنان لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم عقد 1156 ندوة ولقاءات إرشادية بمراكز المحافظة المختلفة لتوعية المزارعين والسيدات بأمراض الحيوانات والدواجن وطرق تربيتها ووقايتها من الأمراض كذلك للشباب وطلبة المدارس.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.