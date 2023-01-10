شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطرى الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 75 من إصدار: "الزراعة في كل مصر"، الذى يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 3 وحتى 9 يناير الجاري.
وخلال هذا الأسبوع شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط طن و 19 كجم عبارة عن لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم الانتهاء من تحصين 9 الاف و203 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، فضلا عن عقد 6 ندوات ارشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الامراض المشتركة ومرض السعار، كذلك نظمت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية ندوه إرشادية، حول مكافحة القوارض، كما تم تنفيذ مدرسة حقلية بمركز الخانكة، بحضور عدد من مزارعي القمح، كذلك واصلت المديرية متابعة الزراعات الشتوية، والاستماع للمزارعين للتعرف على مشاكلهم، وعلاجها.
فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، المرور على الزراعات والحقول الإرشادية بجميع المراكز للاطمئنان على الزراعات الشتوية وخاصة زراعات القمح وتوعية المزارعين، كذلك تم ازالة 7 حالة تعدي على الاراضي الزراعية، ومواصلة المرور على مراكز تجميع الألبان، ومحلات ومصانع الأعلاف، كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية 14 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 112 من أسواق بيع اللحوم حيث تم ضبط أكثر من 304 كجم لحوم وكبدة ودواجن وأسماك غير صالحة للاستخدام الأدمي، كما انتهت من تحصين 607 ألف و910 راس ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، فضلا عن تنظيم 86 ندوة ارشادية و383 لقاء إرشادي.
كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على زراعات القمح بنواحي المحافظة، للاطمئنان على حالتها والتأكد من عدم وجود أي أضرار ناتجة عن التغيرات المناخية، فضلا عن المرور على زراعات الفول البلدي، والبطاطا، كما واصلت أيضا المرور على الإدارات والجمعيات الزراعية لمتابعة سير العمل وتنفيذ التكليفات، كذلك شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، حملة مكبرة على اسواق بيع وتداول اللحوم، حيث تم ضبط 105 كيلوجرام لحوم ذبح خارج المجازر.
فيما شاركت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، في مهرجان تحطيم الاسعار وتوفير المنتجات الزراعية بأسعار مخفضة للمواطنين، كما تم إطلاق قافلة زراعية تنموية بمزارع وادى الطور لتوعية المزارعين ، كما واصلت متابعة الصوب الزراعية بمزرعة التسمين بمدينة الطور والوحدة البستانية، كما تم التفتيش علي 3 جمعيات تعاونية زراعية لضبط الأداء بمدينة الطور ورأس سدر، كذلك شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة اسوان، حملة على اسواق اللحوم، حيث تم ضبط 6.5 أطنان لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم عقد 1156 ندوة ولقاءات إرشادية بمراكز المحافظة المختلفة لتوعية المزارعين والسيدات بأمراض الحيوانات والدواجن وطرق تربيتها ووقايتها من الأمراض كذلك للشباب وطلبة المدارس.