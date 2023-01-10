شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مشروعات مصلحة الميكانيكا والكهرباء والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الأعمال التى تنفذها مصلحة الميكانيكا والكهرباء:
1- العمل على تنفيذ محطات جنوب بورسعيد الجديدة وطويسة وبلانة، وتجارب تشغيل لمحطتي تل العمارنة 1-2 ، وإحلال وتجديد محطة التحرير.
2- الاستلام الابتدائي لمحطة دير السنقوريه بالمنيا ومحطة اسنا 1 الجديدة بالأقصر ومحطة بنى صالح ببنى سويف.
3- العمل على إسناد عملية توريد وتركيب 25 صندوق تروس، وطرح عملية توريد وتركيب 75 محرك كهربائي و 23 ماكينة تنظيف شبك أعشاب.
4 - إعداد كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء محطتى الحامول وسماتاى ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر.
6 - تحديث الورش التابعة لمصلحة الميكانيكا والمستخدمة فى إعادة تأهيل الأجزاء التالفة وتوفير إحتياجات المحطات من قطع الغيار المحلية.
7 - تطوير المعامل الهندسية المسئولة عن إختبارات ومعايرة أجهزة التحكم للتدخل السريع عند الأزمات.