شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مشروعات مصلحة الميكانيكا والكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل مصلحة الميكانيكا والكهرباء على التنسيق الدائم بين أجهزة مصلحة الري وهيئة الصرف لتحقيق الإدارة المثلى لكافة عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات رفع للوفاء بالاحتياجات المائية لكافة المنتفعين مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف والبحيرات.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الأعمال التى تنفذها مصلحة الميكانيكا والكهرباء:

1- العمل على تنفيذ محطات جنوب بورسعيد الجديدة وطويسة وبلانة، وتجارب تشغيل لمحطتي تل العمارنة 1-2 ، وإحلال وتجديد محطة التحرير.

2- الاستلام الابتدائي لمحطة دير السنقوريه بالمنيا ومحطة اسنا 1 الجديدة بالأقصر ومحطة بنى صالح ببنى سويف.

3- العمل على إسناد عملية توريد وتركيب 25 صندوق تروس، وطرح عملية توريد وتركيب 75 محرك كهربائي و 23 ماكينة تنظيف شبك أعشاب.

4 - إعداد كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء محطتى الحامول وسماتاى ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر.

5 - العمل على ضمان جاهزية مراكز الطوارئ لخدمة منظومة الري والصرف فى حالات الأزمات والنوات والسيول.

6 - تحديث الورش التابعة لمصلحة الميكانيكا والمستخدمة فى إعادة تأهيل الأجزاء التالفة وتوفير إحتياجات المحطات من قطع الغيار المحلية.

7 - تطوير المعامل الهندسية المسئولة عن إختبارات ومعايرة أجهزة التحكم للتدخل السريع عند الأزمات.