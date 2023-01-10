شكرا لقرائتكم خبر عن 499 فرصة عمل للشباب فى شمال سيناء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقارير من مديريات القوى العاملة بشمال سيناء، والفيوم، ومطروح بشأن ما قدمته من خدمات للمواطنين خلال شهر ديسمبر الماضى، فى مجالات رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا، وتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية على المنشآت، وكذلك ما وفرته من فرص عمل وتدريب للشباب من الجنسين، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتفعيل آليات العمل داخل المديريات فى جميع ملفات عملها لتقديم افضل الخدمات للمواطنين .

وجاء فى بيان صحفى للوزارة، اليوم الأربعاء، أن التقرير الأول الذى تلقته الوزارة من محمد سالم مدير مديرية القوى العاملة بشمال سيناء بشأن نشاطها خلال الشهر، أوضح فيه أن المديرية قامت بصرف 8 آلاف جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بياناتها، كما قامت بالتفتيش الدورى من خلال أجهزة السلامة والصحة المهنية على 13 منشأة، و132 منشأة يعمل بها 235 عاملًا من خلال مكاتب التفتيش العمالى، بالإضافة إلى تشغيل 27 شابا من أبناء المحافظة.

أما عن التقرير الثانى، نوهت فيه هناء عبد الفتاح مدير مديرية القوى العاملة بالفيوم، إلى أن المديرية استطاعت خلال الشهر توفير 499 فرصة عمل للشباب منها 7 لذوى الهمم، والتفتيش على 313 منشأة بنظام الدورى والحملات، وأسفر عن تحرير 13 محضرًا، وعقد 6 ندوات توعية، وكذلك التفتيش فى مجال السلامة والصحة المهنية على 98 منشأة، أسفر عن تحرير 21 محضرًا لمنشآت مخالفة، فضلًا عن صرف 59 ألف جنيه لـ 38 عاملا من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا .

والتقرير الثالث قال فيه عاطف درويش مدير مديرية القوى العاملة بمطروح، أنه تم تشغيل 55 شاب، واستخراج 282 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة، والتفتيش على 483 منشأة عماليًا، وأسفر عن تحرير 22 محضرًا، وعمل 8 ندوات للتوعية، والتفتيش على 84 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية وأسفر عن تحرير 33 محضرًا للمنشآت المخالفة، واستخراج وتجديد 382 ترخيص عمل لأجانب يعملون فى المحافظة.