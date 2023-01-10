شكرا لقرائتكم خبر عن الطبيبة شيرين عامر بعد تكريمها من الرئيس السيسي: نعمل مع نماذج عظيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة شيرين عامر إحدى النماذج التى كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي فى المؤتمر الأول للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إنها تخرجت من قصر العينى حيث رصدت احتياجات كثيرة للمرضى فيما يتعلق بطب الأسرة: "كان هناك معاناة فى انتقال ومعيشة المرضى، المريض قد يتم حجزه لدى فى قصر العينى بالشهور".

أضافت عامر خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلى وجومانا ماهر: "فى عام 1995 كنت طالبة وعملنا على رصد احتياجات المرضى، لم يكن لدينا بطاطين كافية لمرافقى المرضى، وبدأنا نجمع من بعض لشراء بعض هذه البطاطين وبدأت أعدادنا تزيد، وأصبحنا نبحث عن موردين للحصول على البطاطين بأسعار مناسبة، وبالفعل ساهم بعض هؤلاء الموردين فى مساعدتنا، كما ساعدنا زملاؤنا من كليات الطب والهندسة وبدأنا نتشكل فى مجموعات أكبر".

تابعت: "قدمنا المساعدات أيضا فى وجبات رمضان وكوننا علاقات ومعارف وتلقينا مساعدات كثيرة، والأصل فى الموضوع هو الرغبة فى إخراج الزكاة من الوقت والمجهود والمال، عمل معنا نماذج عظيمة منهم أساتذة لنا، نحن أطباء، وبالتالى فإن أول ما نواجهه هو مريض لا يستطيع الحصول على العلاج أو مريض لا يعرف السبيل للوصول إليه".