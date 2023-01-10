شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات السفارة المصرية بسويسرا يهنئون أسقف جنوب فرنسا بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والجزء الفرنسى من سويسرا، أثناء قداس عيد الميلاد المجيد، للتهنئة بالعيد، السفير وائل جاد سفير مصر لدى الاتحاد السويسرى وزوجته والوزير المفوض الدكتور أحمد سلامة، والسيد مصطفى صلاح المستشار الأمنى للسفارة، والقنصل الدكتور خالد عطا الله.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية القداس وسط حضور الرئيس السيسى وعدد من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة.

ووجه البابا تواضروس الثاني، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "شكرا خالصا ومن القلب إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ومؤسس الجمهورية الجديدة، والذى يؤكد بحضوره المبهج على تقديم التهنئة بالعيد والعام الجديد وطمأنة جموع المصريين فى أى أزمات تأتي على الوطن ولكن عندما يكون القائد مطمئنا نطمئن فيه".

وأضاف البابا تواضروس الثانى، خلال كلمته فى قداس عيد الميلاد، بالعاصمة الإدارية الجديدة: "نشكر الرئيس السيسي على برقيات التهنئة التى أرسلها إلى كل الجاليات المصرية القبطية فى الخارج والتعبير الجميل والتهانى والبركيات التى قدمتها السيده حرمه ونشرتها أيضا".

وقدم البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر لكل من حضر أو أناب عنه للحضور لكنيسة ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وقال خلال فعاليات صلاة عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح: "تلقينا اتصالا هاتفيا رقيقا للمستشار الجليل عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، وأعرب على تهنئته بالعيد متمنيا التقدم والسلام لوطننا، واستقبلنا التهاني من عدد من كبار المسئولين في مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ووفد من المجلس".

وتابع: "استقبلنا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ووفد من المجلس، ويحضر معنا القداس المستشار الجليل بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، كما تلقينا التهنئة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر على رأس وفد رفيع المستوى من القيادات الدينية، واستقبلنا أيضا مفتى الديار المصرية الدكتور شوقى علام ووفدا من دار الإفتاء".

وقال: "استقبلنا من الوزراء اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وحسين شحاتة وزير القوى العاملة، والسفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، كما حضر أيضا فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وقيادات من الوزارة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتور محمد معيط وزير المالية".