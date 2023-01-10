شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة توجه باستكمال الخدمات بمشروع الخيالة بديل المناطق غير الآمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولة ميدانية بنطاق مدينة الخيالة، حيث تفقدت مجمع الخدمات و منطقة المدارس و البريد والوقوف على حالة النظافة، بحضور جمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية و المهندس محمد عيد رئيس جهاز مشروع الخيالة وعدد من التنفيذين بالمنطقة الجنوبية و الخيالة.

و أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ضرورة تكاتف جميع الجهود لتوفير واستكمال كافة الخدمات لتوفير حياة كريمة وبيئة ملائمة للاسر داخل الخيالة في ضوء التوجيهات الرئاسية المستمرة بالارتقاء وتحسين مستوى الخدمات مع بذل المزيد من الجهود و تفعيل الإجراءات التنسيقية لاطلاق كافة الخدمات داخلها بكفاءة عالية تحقيقا لمطالب سكانها ومنها المدارس و مكتب البريد والوحدة الصحية ومركز الشباب و المخابز وغيرها من الخدمات التي تخدم اهالي المدينة وفقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

والتقت نائب محافظ القاهرة، خلال الجولة، بعدد من السكان، والمنتقلين إليه حديثا من الأماكن العشوائية و الغير آمنة و التي يتم تطويرها حاليا خلف سور مجرى العيون بمناطق السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة والاستماع الى طلباتهم والتي وعدت بدراستها و تنفيذها على وجه السرعة .

واضافت انه هناك توجيهات لكافة الأجهزة التنفيذية داخل كومباوند الخيالة بالاهتمام بشكاوى الأهالى مع متابعة كافة المستجدات وتوافر المرافق سواء مياه وكهرباء وغاز وكافة الخدمات لتحقيق الراحة للمواطنين .

ووجهت بالعمل على استكمال كافة الخدمات والتي تساعد على تحقيق الانضباط داخل المدينة و بمحيط وداخل العقارات من خلال التنسيق مع اتحاد شاغلي العقارات حفاظا على المواطنين و الممتلكات و بتذليل كافة المعوقات لتحقيق التشغيل الكامل لمدينة الخيالة بكافة خدماتها وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وتعتبر مدينة الخيالة أحد المشروعات التى تنفذها الدولة المصرية كسكن بديل للمناطق العشوائية غير الآمنة بالتعاون بين صندوق التنمية الحضرية ومحافظة القاهرة، وبدأ المشروع في استقبال السكان بعد فرش الوحدات وتوفير كافة الخدمات التى يحتاجها السكان و يتكون المشروع من 42 عمارة بواقع 2500 وحدة سكنية و إنشاء مدرسة و نقطة شرطة، ومركز إسعاف، ومركز طبى، ومكتب بريد، وحديقة عامة، وأعمال تنسيق الموقع تتضمن تنفيذ طرق بمسطح 60 ألف متر، وشبكات مياه وصرف بطول 3500 متر، ولاند سكيب كما يطل الكمبوند على بحيرة عين الحياة وعددا من المناطق الأثرية وبالقرب من متحف الحضارات، ونادي الفروسية، ويقع في منتصف الطرق المؤدية إلى مناطق السيدة عائشة، وكورنيش النيل، والمنيل والتي تطورت و تغيرت ملامحها نهائيا تحقيقا لشعار «مصر بلا عشوائيات>> .