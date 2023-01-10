شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. أسعار الذهب اليوم تنخفض 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1740 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها انخفاض أسعار الذهب اليوم 10 جنيهات ليسجل عيار 21 قيمة 1740 جنيها.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

تمد وزارة التموين والتجارة الداخلية معارض أهلا رمضان فى العديد من المحافظات بالسلع الغذائية لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة.

مستفيدون من مبادرات التحالف الوطنى: فخورون بعرض مشروعاتنا أمام الرئيس السيسى

أعرب مستفيدون من مبادرات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى عن فخرهم بعرض مشروعاتهم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال المؤتمر الأول للتحالف، مشيدين بما قدمه التحالف من دعم لضمان نجاح مشروعاتهم.

تعليمات التعامل مع منصة الامتحان الإلكترونى للصفين الأول والثانى الثانوى

استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام 14 يناير الجارى، حذرت المدارس الطلاب من عدة أمور مهمة لتجنب غلق منصة الامتحانات. swift assess الموجودة على التابلت جديدة قبل الانتهاء من الإجابة عن الأسئلة.

فرص عمل جديدة للشباب من الجنسين برواتب تصل لـ5000 جنيه

كشفت وزارة القوى العاملة توافر فرص عمل بشركات القطاع الخاص بمحافظة القاهرة، برواتب مجزية للمتقدمين تصل لـ5000 جنيه، ومزايا تشمل تأمين صحي واجتماعي ومواصلات.

الأرصاد: استمرار تحسن الأحوال الجوية بعد 48 ساعة من التقلبات

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد المزيد من التحسن في الأحوال الجوية بعد 48 ساعة من التقلبات الجوية، وسنبدأ بالتأثر بحالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، وستزيد فترة سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار.

شاهد.. محافظ الجيزة يراجع وزن رغيف الخبز للتأكد من التزام المخابز بالمواصفات

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، في جولة تفقدية على المنافذ التموينية، سير العمل بعدد من المخابز البلدية والسياحية ومنافذ توزيع الخبز؛ لمتابعة سير انتظام العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات من حيث الجودة والوزن المقرر.

"التموين" تستهدف إنشاء مشروعات تجارية ببنى سويف بـ 2.5 مليار جنيه

وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع محافظة بنى سويف لإنشاء مناطق تجارية لوجيستية وتخزينية وترفيهية وإدارية جديدة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، بحضور الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف وتشمل المناطق اللوجستية وأنشطة تجارية متنوعة، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في إنشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة.

الصحة: بدء تطوير وإعادة تأهيل مستشفيات قديمة بـ3 محافظات كمرحلة أولى

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان ببدء تطوير ورفع كفاءة المستشفيات القديمة بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، كمرحلة أولى، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية بمحافظات الجمهورية، بما يضمن الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

شبورة على الطرق وأمطار خفيفة على السواحل الغربية..والصغرى بالقاهرة 13 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس بارد فى الصباح الباكر لطيف نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

تنفيذ 4 خطوط كهرباء باستثمارات 410ملايين جنيه لخدمة المنطقة الصناعية الثامنة بالسادات

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 4 خطوط كهرباء جديدة لربط المحطات الكهربائية بمدينة السادات، باستثمارات قيمتها 410 ملايين جنيه، لخدمة المنطقة الصناعية الثامنة والتى تحتوى على 1076 قطعة صناعية بمختلف الأنشطة، وكذلك خدمة أراضى توسعات الامتداد السكني للمدينة.

أسعار الذهب اليوم تنخفض 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1740 جنيها

شهدت أسعار الذهب بالتعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء مستهل تعاملات اليوم تراجعا محدودا بحوالي 10 جنيهات ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 1740 جنيها، في حين يواصل سعر الذهب عالميا الارتفاع إلى مستويات 1871 دولار.

توزيع أقطان العوينات قصيرة التيلة بـ 56 مليون جنيه على شركات الغزل

قررت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ، توزيع كميات الاقطان التي تم حلجها من الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات على شركات الغزل خاصة مصر للغزل والنسيج بالمحلة وشبين الكوم، وذلك بقية تبلغ نحو 56 مليون جنيه قيمة تكلفة زراعة الأقطان شرق العوينات .

تعرف على مواعيد مباريات الجولة الـ13 لمسابقة الدورى المصرى

تفتتح، غداً الأربعاء، منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة.

إلغاء عمومية اتحاد الكرة لعدم اكتمال النصاب القانونى فى اليوم الثانى

تقرر إلغاء اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لليوم الثاني علي التوالي ، حيث حضر اليوم 5 أندية فقط ، بينما يكتمل النصاب بحضور 25% من الأعضاء أي ما يعادل 33 عضو فقط.

البطاقة الدولية تؤجل قيد كريستو فى قائمة الأهلى بمونديال الأندية

خلت قائمة النادي الأهلي "المبدئية" التي تم إرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمشاركة في مونديال الأندية من أسم محمد الضاوي لاعب الفريق الجديد الشهير بـ"كريستو".

رونالدو vs ميسى.. الدون يسجل أول ظهور مع نجوم النصر والهلال ضد سان جيرمان

يترقب عشاق الكرة العالمية موعد المشاركة الأولى للنجم البرتغالى كريستيانو رونالدو فى منافسات الدورى السعودى للمحترفين، بعدما نجح ناديه النصر السعودى فى تسجيل الدون فى قائمة الفريق الرسمية.

حياة كريمة تحقق التنمية المستدامة فى الريف.. مشروعات متنوعة توفر الخدمات لـ 60 مليون مواطن بقيمة تصل لتريليون جنيه.. مساهمة فعالة من شركات قطاع الأعمال العام وإشادة من الخبراء بنتائج المبادرة الرئاسية على الأرض

حققت المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، آلاف الإنجازات على أرض الواقع وباتت تقدم الخدمة لملايين المواطنين المحرومين منها ، فيما تواصل شركات قطاع الأعمال العام تنفيذ عشرات المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى تصل تكاليفها لنحو تريليون جنيه في مختلف المراكز والقرى المصرية في كل المحافظات، حيث تتولى شركات قطاع الأعمال التابعة للقابضة للتشييد والتعمير تنفيذ مشروعات بنحو 20 مليار جنيه أغلبها في محافظات الصعيد.

"الصحة" تكشف تفاصيل مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية.. تقديم الخدمات لأكثر من 80 مليون مواطن.. تحقيق العدالة ومراعاة ذوى الاحتياجات.. ترشيد استخدام الأدوية والكشف المبكر عن الأمراض

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية.

"المرور" يتصدى لموجة تقلبات الطقس "الشبورة والأمطار"بالطرق القريبة من الزراعات والمسطحات.. نشر سيارات إغاثة على المحاور منعا للحوادث.. تحذيرات من القيادة المتهورة حال انعدام الرؤية.. وتمركز الخدمات المرورية

تهيب الإدارة العامة للمرور، بتوخى الحذر بالطرق القريبة من المناطق الزراعية والمسطحات المائية الرابطة بين المحافظات، لمنع وقوع الحوادث، ومنع السرعات أثناء القيادة فى حالة وجود الشبورة وهطول أمطار مع تكثيف تواجد الخدمات مرورية على كافة الطرق ومراقبتها بالكاميرات، والتشديد على القيادة أعلى الطرق بسرعات منخفضة.

التعليم تتيح لطلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقدم للامتحانات خلال أيام.. وتؤكد: كتابة الاستمارة شرط دخول الاختبارات.. وحصر أعداد المتقدمين عقب انتهاء مرحلة تدقيق البيانات.. وتستقبل طلبات رؤساء الكنترولات

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اقتراب موعد إتاحة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023، موضحة أنه من المقرر أن يتم تمكين الطلاب من كتابة الاستمارة خلال الأيام المقبلة منتصف يناير الجارى، مشددة على أن تحرير الاستمارة شرط لدخول اختبارات الثانوية العامة 2023، وأى طالب لن يسجل لن يسمح له بدخول الاختبارات، مضيفة أنه سيتاح تسجيل الاستمارة مدة طويلة من الوقت تصل لقرابة الشهرين.