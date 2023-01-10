تفاصيل شهادة الفحص الطبى للمقبلين على الزواج.. صور

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 شهادة الفحص الطبى لراغبى الزواج، التى تقوم وزارة الصحة والسكان باصدارها مجانا للمقبلين على الزواج والتى تعتبر من الوثائق الهامة لإتمام الزواج.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن المقبلين على الزواج يقومون بالحضور إلى مراكز الفحص للحصول على الشهادة حيث يسجل الراغبين فى إجراء الفحص الطبى، بيانتهم الشخصية، والتاريخ المرضى أن وجد، وإذا كان أى من الطرفين يعانى من أى أمراض.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم إجراءات الفحص المعملى، كقياس نسبة الهيموجلوبين، وتحليل سكر عشوائى، وفصيلة الدم، وعامل ريساس، مشيرة إلى أن عملية المشورة من خلال فريق طبى يتم تدريبه جيدا، لتقديم النصائح والإرشادات للمقبلين على الزواج.



وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المشورة تشمل التحدث عن تنظيم الأسرة، والأمراض التى قد تنتقل عن طريق العلاقة الزوجية، وكيفية الوقاية منها، والحماية وتقديم نصائح للحمل والولادة.

شهادة الفحص الطبى لراغبى الزواج

وتابعت الوزارة، أنه يتم استلام الشهادة الصحية، عقب الانتهاء من الفحوصات الطبية التى تمت فى المركز للمقبلين على الزواج، لافتة إلى أن الشهادة تكون سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ صلاحية استخراجها.