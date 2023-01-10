شكرا لقرائتكم خبر عن تزويد معارض أهلاً رمضان بالسلع الغذائية لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمد وزارة التموين والتجارة الداخلية معارض أهلا رمضان فى العديد من المحافظات بالسلع الغذائية لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة.

كما تطرح وزارة التموين السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق، كذلك صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات والدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة ، كما توفر الوزارة اللحوم الطازجة والمجمدة وأيضا الدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة بفروع الشركات التابعة لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، كما تتيح أيضا كل السلع الغذائية وغير الغذائية ضمن سلع فارق نقاط الخبز، التى يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية مجانا مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كافة السلع الأساسية، لصرفها من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة وأيضا الدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، كما تتيح أيضا كافة السلع الغذائية وغير الغذائية ضمن سلع فارق نقاط الخبز التي يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية مجانا مقابل الترشيد في استهلاك الخبز.

وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين على توفير السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومعارض "أهلا رمضان" بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين ،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير كافة المنتجات الغذائية طوال الوقت وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية.