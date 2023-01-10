شكرا لقرائتكم خبر عن تزويد معارض أهلاً رمضان بالسلع الغذائية لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر
كما تطرح وزارة التموين السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق، كذلك صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات والدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة ، كما توفر الوزارة اللحوم الطازجة والمجمدة وأيضا الدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة بفروع الشركات التابعة لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، كما تتيح أيضا كل السلع الغذائية وغير الغذائية ضمن سلع فارق نقاط الخبز، التى يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية مجانا مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز.
وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين على توفير السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومعارض "أهلا رمضان" بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين ،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير كافة المنتجات الغذائية طوال الوقت وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية.