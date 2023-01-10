شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا سقطت حبات الثلج على مناطق متفرقة وهل يتكرر السيناريو؟.. الأرصاد ترد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت عدة مناطق متفرقة بمختلف أنحاء الجمهورية، تساقط حبات الثلج، خلال الأيام الماضية، تزامنا مع موجة الأمطار الرعدية التى شهدتها أغلب أنحاء الجمهورية وامتدت إلى القاهرة الكبرى، وتساءل كثيرون عن السر فى تساقط حبات الثلج وهل هذا السيناريو من الممكن أن يتكرر؟.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن سبب تساقط حبات الثلج، موضحة أنها بسبب الفرق الكبير بين طبقات الجو العليا وسطح الأرض الذى يصل لـ 40 تحت الصفر فيحدث تطور للسحب وترتفع قمة السحابة لمستوى التجمد وتتكون الكرات الثلجية المعروفة بـ "البرد" فى قمة السحابة.

وتابعت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: أثناء سقوط الأمطار تتساقط حبات البرد مع الأمطار خاصة من السحب الرعدية ومع انخفاض درجات الحرارة على مدار اليوم، لافتة إلى أن هذا السيناريو قد يتكرر خلال فصل الشتاء.

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقسا باردا فى الصباح الباكر، لطيف نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يومًا و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.