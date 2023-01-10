شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير ترعة المريوطية من الهرم للدائرى لإنشاء كورنيش سياحى ومواقف حضارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تطوير ترعة المريوطية أحد أهم المشروعات التي تنفذ بمحافظة الجيزة، والتي تستهدف تحويل المنطقة من بؤرة للقمامة والأوبئة إلى منطقة سياحية تضم كورنيشا سياحية ومواقف سيرفيس حضارية ومساحات خضراء وأكشاك ومطاعم نموذجية للشباب، تليق بمكانتها باعتبارها أحد المداخل الرئيسية للمناطق الأثرية بالمحافظة، وذلك بعد أن ظلت لعقود طويلة عنوانا للعشوائية والإهمال والفوضى وبؤرة خطيرة للأوبئة، وذلك في إطار إعادة تأهيل المجاري المائية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير الطرق والمحاور المرورية.

وتواصل المحافظة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ أعمال المرحلة الثانية والأخيرة من مشروع تطوير وتأهيل ترعة المريوطية، في المنطقة من شارع الأهرام وحتى شارع الملك فيصل والقطاع الثاني من شارع الملك فيصل وحتى منطقة الشيشيني ومطلع الطريق الدائري؛ لاستكمال أعمال تبطين وتدبيش الترعة وإنشاء ممشى سياحي وساحات انتظار ومواقف سيرفيس حضارية وأكشاك ومطاعم نموذجية للشباب، أسوة بما تم تنفيذه من مشروعات حيوية في المنطقة خلال أعمال المرحلة الأولى، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتنقسم المرحلة الثانية من مشروع تطوير ترعة المريوطية إلى 3 أجزاء، يقع الجزء الأول من المرحلة الثانية في المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل بطول 600م2، تم تغطيته بالكامل بنسبة إنجاز 100%، ليشمل بعد ذلك موقف سيرفيس حضاري ومحطة للأتوبيس الترددي الجديد BRT.

ويقع الجزء الثاني من المرحلة الثانية في المنطقة المحصورة بين شارعي فيصل والدكتور لاشين بطول 720م2 تقريبا، تم تغطيته بالكامل بنسبة إنجاز 100%، للبدء في إنشاء ساحات انتظار وموقف سيرفيس حضاري ومحلات ومطاعم نموذجية. أما الجزء الثالث فيتمثل في المنطقة المحصورة بين شارع الدكتور لاشين ومناطق الشيشيني والطريق الدائري، بطول 600م2، يشهد الآن أعمال تكريك ورفع مخلفات وتطهير للمجرى المائي بنسبة تنفيذ تصل إلى 40%، للبدء في تدبيش الترعة وإنشاء ممشى سياحي.