شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات التعامل مع منصة الامتحان الإلكترونى للصفين الأول والثانى الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام 14 يناير الجارى، حذرت المدارس الطلاب من عدة أمور مهمة لتجنب غلق منصة الامتحانات. swift assess الموجودة على التابلت جديدة قبل الانتهاء من الإجابة عن الأسئلة.

وأوضحت المدارس أنه يمنع تقسيم الشاشة على المنصة لأن تقسيمها يؤدى إلى الخروج من الامتحان، مما يترتب عليه الخروج من المنصة ولن يستطيع الطالب الدخول عليها مرة أخرى ولن تفتح من جديد، كما أنه يمنع أيضا فتح الكتب الدراسية الإلكترونية على التابلت أو فتح نوافذ أو محاولة التهكير لجهاز التابلت.

وأشارت المدارس إلى أنه يمنع الخروج من المنصة لأي سبب لأنها ستغلق ولن تسمح بالدخول مرة أخرى، كما يحظر استخدام برنامج "جيو جيبرا" الموجود على التابلت أو تغيير التابلت إلى الشاشة السوداء، أو إلغاء شريط المهام أسفل الشاشة على التابلت الخاص بالتنقل بخطوة للخلف، وبه شكل مربع ودائرة، وعلى كل طالب غير إعدادات هذا الشريط للسحب استعادتها مرة أخرى ليظهر أسفل الشاشة.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت ضوابط عقد الاختبارات الإلكترونية، للصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أن الامتحانات تعقد على مستوى الإدارات التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي على أن تشمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختبار من متعدد بنسبة 85% ، ويكون الامتحان إلكترونيا أو مقاليا في وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان.

وشددت المديريات التعليمية على أن الحفاظ على سرية الأسئلة الإلكترونية أو الورقية للامتحانات مسئولية الإدارات واللجنة الفنية المسئولة عن وضع الامتحانات، مشيرة إلى أن الاختبارات تتم مع تطبيق كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سريتها والتصدى للغش الإلكترونى.